हिमाचल में SIR को लेकर हलचल तेज; भाजपा अलर्ट, बुलाई कार्यशाला

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश में SIR को लेकर हलचल तेज हो गई है। इस पर BJP भी अलर्ट हो गई है। भाजपा ने शिमला में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की।

Jan 07, 2026 06:02 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट-एसआईआर) को लेकर हिमाचल प्रदेश में हलचल तेज हो गई है और इस पर भाजपा भी अलर्ट हो गई है। भाजपा की ओर से एसआईआर अभियान की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बुधवार को भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने की। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विभिन्न प्रकोष्ठों से जुड़े पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक का उद्देश्य 17 तारीख को शिमला के गेयटी थिएटर में होने वाले बड़े कार्यक्रम की तैयारियों और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना था।

सूची से जुड़े पहलुओं पर चर्चा

बैठक में भाजपा नेता एवं प्रकोष्ठ समन्वयक पुरुषोत्तम गुलेरिया, प्रदेश महामंत्री संजीव कटवाल, प्रदेश सचिव तिलक राज शर्मा और प्रदेश कोषाध्यक्ष कमल सूद विशेष रूप से मौजूद रहे। इस दौरान एसआईआर अभियान के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा, सहभागियों की सूची और आयोजन से जुड़े अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि 17 तारीख को गेयटी थिएटर में होने वाले कार्यक्रम में यह स्पष्ट किया जाएगा कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण क्यों जरूरी है और लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है।

ताकि लोगों तक पहुंचे सही जानकारी

उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में यह भी बताया जाएगा कि इससे पहले कब-कब इस तरह का पुनरीक्षण किया गया है और इसके पीछे का उद्देश्य क्या रहा है। मुख्य वक्ता तथ्यों और उदाहरणों के साथ इन विषयों पर अपनी बात रखेंगे, ताकि लोगों तक सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचे।

17 तारीख के कार्यक्रम पर जोर

गुलेरिया के अनुसार, आज की बैठक इसी कार्यक्रम से जुड़ी व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी, जिसमें करीब 113-114 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इनमें अधिकतर कार्यकर्ता शिमला जिला से थे, जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र के जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि कार्यक्रम पूरी तरह अनुशासित और व्यवस्थित हो।उन्होंने बताया कि 17 तारीख के कार्यक्रम में केवल भाजपा कार्यकर्ताओं को ही नहीं वरन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, ओपिनियन मेकर, जागरूक मतदाता और प्रभावशाली लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

ताकि सही जानकारी फैले

उनका कहना था कि जब ऐसे वर्गों के सामने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण जैसे अहम विषय पर विशेषज्ञ और अनुभवी नेता अपनी बात रखते हैं तो इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समझने और मजबूत करने में मदद मिलती है। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया और तय किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस अभियान का संदेश पहुंचाया जाएगा, जिससे मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर समाज में सही और तथ्यात्मक जानकारी फैले।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
