हिमाचल में धार्मिक चिह्नों की वजह से सिख छात्रा को पटवारी परीक्षा देने से रोका गया, SGPC ने दी प्रतिक्रिया
एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया के दौरान सिख विद्यार्थियों को धार्मिक चिह्न उतारने के लिए मजबूर करना उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।
हिमाचल प्रदेश में एक सिख छात्रा को कड़ा और कृपाण पहनने की वजह से पटवारी परीक्षा में शामिल होने से रोकने का मामला सामने आया है, जिसके बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने शुक्रवार को उस छात्रा के लिए फिर से परीक्षा का आयोजन कराने की मांग की। सोलन के देवभूमि ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में हुई इस घटना को लेकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रमुख गुरमीत सिंह ने कांग्रेस सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। उधर अमृतसर में सिखों की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था एसजीपीसी ने भी इस छात्रा के साथ हुई घटना का विरोध किया है और राज्य सरकार से प्रभावित छात्रा को दोबारा परीक्षा देने का विशेष अवसर देने की मांग की है।
सिरमौर जिले के पोंटा साहिब में मीडिया से बात करते हुए हिमाचल भाजपा के नेता गुरमीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार मामले की जांच कराए, प्रभावित अभ्यर्थी के लिए पटवारी की एक विशेष परीक्षा आयोजित करे, और परीक्षा के नियमों में जरूरी बदलाव करे, ताकि किसी भी अभ्यर्थी को उसकी धार्मिक आस्था के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित न होना पड़े। सिंह ने कहा कि यह मामला न केवल एक छात्र के भविष्य से जुड़ा है, बल्कि उसकी धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से भी संबंधित है।
परीक्षा केंद्र संचालक ने सरकारी आदेश का हवाला दिया
गुरमीत सिंह ने बताया कि उन्होंने उस अभ्यर्थी से बात की, जिसने बताया कि उसे अपना कड़ा और कृपाण उतारने के लिए कहा गया था। गुरमीत सिंह ने कहा कि सिख अभ्यर्थी ने उन्हें बताया कि परीक्षा केंद्र के संचालक ने इन वस्तुओं को अंदर ले जाने से मना करने के लिए 'सरकारी निर्देशों' का हवाला दिया। हालांकि जब छात्रा ने उनसे संबंधित अधिसूचना मांगी, तो अधिकारी उसे उपलब्ध नहीं करा सके।
छात्रा के पिता बोले- यह घटना परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका
इसी संवाददाता सम्मेलन में मौजूद अभ्यर्थी के पिता सरदार विचित्र सिंह ने मांग की कि सरकार उस विशेष आदेश को स्पष्ट करे जिसके तहत अभ्यर्थी को परीक्षा देने से रोका गया था। गुरमीत सिंह ने कहा कि एक पिता अपने बच्चे के उज्ज्वल भविष्य का सपना देखते हुए अपनी गाढ़ी कमाई उसकी पढ़ाई में लगाता है, लेकिन परीक्षा में बैठने से रोके जाने की घटना परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है।
SGPC अध्यक्ष ने भी छात्रा के समर्थन में उठाई आवाज
उधर अमृतसर में SGPC (शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी) के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भी हिमाचल प्रदेश में सिख छात्रा बीबी राजविंदर कौर को परीक्षा में बैठने से रोके जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। एडवोकेट धामी ने शुक्रवार को इस मामले पर कहा कि 'ककार' सिख जीवनशैली और धार्मिक पहचान का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें सिख अपने शरीर से अलग नहीं करता।
संविधान हर नागरिक को धर्म पालन करने की आजादी देता
उन्होंने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया के दौरान सिख विद्यार्थियों को धार्मिक चिह्न उतारने के लिए मजबूर करना उनके संवैधानिक और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है।
परीक्षा केंद्रों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की
एसजीपीसी अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी घटनाओं से विद्यार्थियों को मानसिक परेशानी होती है और उनके भविष्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार और संबंधित अधिकारियों से मामले की उच्चस्तरीय जांच करवाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। उन्होंने प्रभावित छात्रा को दोबारा परीक्षा देने का विशेष अवसर देने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों को सिख ककारों के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की।
बता दें कि पटवारी भर्ती परीक्षा 23 नवंबर को शुरू हुई थी और यह 30 नवंबर को संपन्न होने वाली है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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