शिमला के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूल के तीन नाबालिग छात्र लापता, एक बड़ी आशंका

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में शामिल बिशप कॉटन स्कूल के तीन नाबालिग छात्र रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। यह नामी निजी स्कूल वर्ष 1859 में स्थापित हुआ था और यहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों में देश-विदेश के कई उद्योगपति, अधिकारी और राजनेता शामिल रहे हैं। यहां वर्तमान में भी ज्यादातर छात्र बाहरी राज्यों से आते हैं और संपन्न परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। लापता तीनों छात्र 11 साल के हैं और छठी कक्षा में पढ़ते हैं। इनमें एक छात्र हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, दूसरा पंजाब के मोहाली और तीसरा हरियाणा के करनाल का निवासी है।

मामले के अनुसार शनिवार को वीकेंड के अवसर पर कुछ छात्र स्कूल से बाहर घूमने गए थे। स्कूल रिकॉर्ड के मुताबिक दोपहर 12 बजकर 9 मिनट पर ये तीनों छात्र आउट-पास लेकर स्कूल से बाहर निकले थे। स्कूल नियमों के अनुसार उन्हें शाम 5 बजे तक वापस लौटना था, लेकिन तय समय के बाद भी वे हॉस्टल नहीं पहुंचे।

स्कूल प्रबंधन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। न्यू शिमला थाना पुलिस को दी गई शिकायत में स्कूल के कर्मचारी मैथ्यू पी. जॉन ने कहा कि छात्रों के देर तक वापस न लौटने और संपर्क न होने के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर आशंका बढ़ गई है।

शिकायत के आधार पर न्यू शिमला थाने में बीएनएस की धारा 137बी के तहत अज्ञात लोगों के विरुद्ध अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस को मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शहर में मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने तीनों बच्चों को अलग-अलग समय पर माल रोड क्षेत्र में देखा था। इसके बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तलाशी अभियान तेज कर दिया है। शिमला पुलिस ने शहर के प्रवेश और निकास मार्गों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ा दी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उन वाहनों की भी जांच की जा रही है जिनसे संभावना है कि बच्चे शहर से बाहर गए हों।

शिमला पुलिस ने बच्चों के परिजनों को मामले की पूरी जानकारी दी है और पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा की पुलिस से भी तत्काल संपर्क स्थापित किया है। इससे बच्चों की खोजबीन में तेजी लाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि हर संभावित स्थान की जांच की जा रही है।

बिशप कॉटन स्कूल का ऐतिहासिक महत्व भी इस घटना को खासा संवेदनशील बना देता है। 19वीं सदी में स्थापित यह बोर्डिंग स्कूल अपनी अनुशासन प्रणाली, शैक्षणिक स्तर और खेलकूद गतिविधियों के लिए विख्यात है। यहां पढ़ने वाले छात्र देश-विदेश में नाम कमा चुके हैं। ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े छात्रों के लापता होने से न केवल परिजन बल्कि पूरा स्कूल समुदाय चिंतित है।

पुलिस के मुताबिक यह जांच की जा रही है कि क्या बच्चों ने खुद कहीं जाने की योजना बनाई थी या वे किसी के बहकावे में आए। अपहरण की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। बहरहाल शनिवार बाद दोपहर से लापता इन तीनों छात्रों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। परिजन बच्चों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद लगाए हैं, वहीं पुलिस इनकी तलाश में जुटी है।