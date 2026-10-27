शिमला-बिलासपुर-धर्मशाला हाईवे बंद, NHAI ने अलग-अलग जगह जाने वाले लोगों के लिए सुझाए ये वैकल्पिक मार्ग
NHAI प्रवक्ता ने शिमला, कसौली, चैल, नारकंडा और कुफरी जाने वाले पर्यटकों से भी इस एडवाइजरी का पालन करने का अनुरोध किया है। इनमें से कई पर्यटक मनाली, धर्मशाला और रोहतांग जैसी जगहों पर जाने के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को राज्य के नौ जिलों से जोड़ने वाला शिमला-बिलासपुर-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग का एक हिस्सा सड़क धंसने के कारण मरम्मत कार्य के लिए बंद कर दिया गया है। जिसके बाद इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए NHAI और बिलासपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते बताए गए हैं और वाहन चालकों से इन्हीं तय रास्तों का उपयोग करने तथा ट्रैफिक निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने मंगलवार को इस बारे में एक बयान जारी करते बताया कि शिमला-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर नमोल (बिलासपुर) में सड़क का यह हिस्सा मरम्मत कार्य पूरा होने तक बंद रहेगा।
बिलासपुर और हमीरपुर से शिमला जाने के लिए बताया यह रास्ता
इस ट्रैफिक एडवायजरी को जारी करते हुए पुलिस ने बिलासपुर और हमीरपुर से शिमला की ओर जाने वाले वाहनों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता निर्धारित किया है। जिसके अनुसार इन वाहनों को बरमाना, जुखाला, ज्वाल पुल, रानीकोटल, घारसी और दारलाघाट होते हुए शिमला जाने के लिए कहा गया है।
शिमला से मंडी जाने वाले लोगों के लिए सुझाव
इसी तरह शिमला से मंडी की ओर जाने वाले वाहनों को दारलाघाट, नवगांव, घारसी, रानीकोटल और बैरी से होकर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा शिमला से बिलासपुर और हमीरपुर की ओर जाने वाले वाहनों को दारलाघाट, घारसी, रानीकोटल, ज्वाल पुल और घुमारवीं/बरमाना के रास्ते जाने के लिए कहा गया है।
मनाली, धर्मशाला और रोहतांग जाते हैं पर्यटक
NHAI प्रवक्ता ने शिमला, कसौली, चैल, नारकंडा और कुफरी जाने वाले पर्यटकों से भी इस एडवाइजरी का पालन करने का अनुरोध किया है। इनमें से कई पर्यटक मनाली, धर्मशाला और रोहतांग जैसी जगहों पर जाने के लिए इसी राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बताया कि बिलासपुर जिले के नमोल में खलोटा के पास ट्रैफिक रोक दिया गया है।
सड़क सुधार का काम पूरा होने तक बंद रहेगा रास्ता
साथ ही पुलिस व NHAI ने लोगों से आपातकालीन वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि जब तक सड़क सुधार का जरूरी काम पूरा नहीं हो जाता, तब तक वाहन चालकों को इन वैकल्पिक रास्तों के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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