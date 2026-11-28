महिला आरक्षण: कंगना रनौत ने गांधी परिवार पर फिर बोला हमला, याद दिलाई 1950 वाली बात
भाजपा सांसद कंगना रनौता ने कहा कि कांग्रेस में केवल गांधी परिवार के अधिकार मायने रखते हैं, आम नागरिकों को नजरअंदाज किया जाता है।
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद कंगना रनौत ने एकबार फिर गांधी परिवार पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कहा है कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के अधिकार मायने रखते हैं और आम नागरिकों को नजरअंदाज किया जाता है। कंगना ने यह भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के अधिकारों के लिए गंभीर नहीं है।
कंगना ने यह बयान चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में आयोजित 'संविधान संवाद' कार्यक्रम में दिया और साथ ही कांग्रेस के 'संविधान बचाओ' आंदोलन की आलोचना की।
अंबेडकर के अनादर का आरोप लगाया
भाजपा सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने खासकर महिलाओं के अधिकारों के मामले में संविधान और डॉ. भीमराव अंबेडकर का अनादर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का एजेंडा साफ है महिलाओं के अधिकारों में किसी तरह की देरी नहीं की जाएगी और महिला आरक्षण विधेयक पूरे देश में जल्द ही लागू किया जाएगा।
युवाओं से की अपील
कंगना ने अपने भाषण के दौरान संविधान की गरिमा, इसके मूल आदर्शों, मौलिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के बारे भी जोर दिया। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे 'विकसित भारत' के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें।
कांग्रेस पर लगाए महिलाओं की अनदेखी के आरोप
कंगना ने कहा कि कांग्रेस ने न सिर्फ संविधान निर्माता अंबेडकर को सामाजिक भेदभाव का शिकार बनाया बल्कि उनके योगदान को भी कम करके दिखाया। उन्होंने कांग्रेस पर यह भी आरोप लगाया कि 1950 में लाए गए 'हिंदू कोड बिल' की मजबूत नींव बनकर तैयार थी मगर इसे आगे बढ़ने से रोका गया।
महिला आरक्षण पर और क्या बोलीं?
वहीं कंगना रनौत ने एक्स पोस्ट पर महिला आरक्षण को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ‘नारी अब केवल विकास की सहभागी नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य की नीति-निर्माता और लीडर भी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 132वें संविधान संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलना देश की नारी शक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और राजनीतिक भागीदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।'
भाजपा सांसद ने आगे कहा कि 'लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता तैयार होना इस विश्वास को मजबूत करता है कि जब नारी को अवसर मिलता है, तो वह नेतृत्व भी करती है और इतिहास भी रचती है। एक महिला के रूप में मुझे गर्व है कि देश में महिला सशक्तीकरण को नई दिशा और नई पहचान देने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है।’
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