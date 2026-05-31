मनाली घूमने का प्लान? सुबह 5 बजे भी रेंग रही गाड़ियां, ट्रैफिक का ‘टॉर्चर’ झेल रहे पर्यटक
जाम की स्थिति वीकेंड पर और ज्यादा देखने को मिल रही है। रविवार सुबह करीब 5 बजे हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण पलचान से मनाली क्षेत्र तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यानी मंजिल पर अलसुबह पहुंचने का प्लान भी उलटा पड़ रहा है।
भीषण गर्मी के बीच राहत पाने के लिए लोग हिमाचल प्रदेश की वादियों का रुख कर रहे हैं मगर जाम रोमांच फीका कर रहा है। आलम ये है कि सड़कों पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम देखने को मिल रहा है। इन दिनों समर वेकेशन यानी बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए पैरेंट्स बच्चों के साथ पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। आमतौर पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन जून के पहले सप्ताह में चरम पर पहुंचता है मगर इसबार ये जल्दी शुरू हो गया है क्योंकि मैदानी इलाकों में लोग भीषण गर्मी का सामना कर रहे हैं। इस वजह से हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थलों पर लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है।
जाम की स्थिति वीकेंड पर और ज्यादा देखने को मिल रही है। रविवार सुबह करीब 5 बजे हिमाचल में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण पलचान से मनाली क्षेत्र तक लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यानी मंजिल पर अलसुबह पहुंचने का प्लान भी उलटा पड़ रहा है क्योंकि पहुंचने से पहले ही लोगों का भारी जाम से सामना कर मजा किरकिरा हो गया। दरअसल रोहतांग पास में बर्फ होने के वजह से देश के अलग-अलग हिस्सो से लोग मनाली पहुंच रहे हैं। 13,000 फीट की ऊंचाई पर होने के कारण इस जगह मई के आखिरी दिनों में भी बर्फ रहती है।
ढाई घंटे में तीन किलोमीटर
मनाली घूमने आए एक पर्यटक ने एएनआई से बातचीत में कहा 'मैं अभी शींकुला पास से आ रहा हूं, जहां की रोड और प्रशासन सब बेहतर था मगर मेन मनाली में आते ही मैंने देखा कि हमने दो से ढाई घंटे में तीन से चार किलोमीटर रास्ता ही कवर किया।
राज्य के मुख्य पर्यटन स्थल शिमला में भी भारी भीड़
शिमला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अभिषेक ने बताया है कि इस समय हिमाचल में पर्यटन सीजन अपने चरम पर है। बीते 29 दिनों के दौरान शिमला जिले में शोघी, बिलासपुर, किन्नौर और अन्य बॉर्डर चेक प्वाइंट्स सहित शहर के प्रमुख एंट्री प्वांट्स से करीब 7.8 लाख वाहन गुजर चुके हैं।
जाम लगने की मुख्य वजह में से एक
हिल स्टेशन पर ट्रैफिक जाम लगने की एक मुख्य वजह संकरे पहाड़ी रास्तों पर पर गलत ओवरटेकिंग भी है। वाहन चालक जल्दी पहुंचने की होड़ में गलत ओवरटेकिंग करते हैं जिससे ट्रैफिक परिचालन धीमा पड़ जाता है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।