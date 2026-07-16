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काम की बात: हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के लिए थम जाएंगी राज्य सहकारी बैंक की सेवाएं, नोट कर लें डेट

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमचाल प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक की सेवाएं 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। ऐसे में आप पहले ही जरूरी काम निपटा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकिंग सिस्टम नए सॉफ्टवेयर पर स्विच करेगा।

हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के लिए थम जाएंगी राज्य सहकारी बैंक की सेवाएं, नोट कर लें डेट

अगर आपका खाता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में है तो अगले कुछ दिनों के लिए अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही पूरे कर लें। बैंक ने 17 जुलाई की शाम 5 बजे से 22 जुलाई की सुबह 10 बजे तक अपनी सभी बैंकिंग सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान बैंक अपने पूरे कोर बैंकिंग सिस्टम को नए फिनाकल (Finacle) सॉफ्टवेयर पर स्विच करेगा।बैंक के प्रबंध निदेशक विनय सिंह ने वीरवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि यह बदलाव बैंक की तकनीकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। नए सिस्टम के शुरू होने के बाद ग्राहकों को पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी।

क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी?

इस अवधि में बैंक की शाखाओं में होने वाले सभी लेनदेन बंद रहेंगे। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, रुपे डेबिट कार्ड और एईपीएस जैसी सभी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी। यानी इस दौरान ग्राहक नकद निकासी से लेकर ऑनलाइन भुगतान और पैसे ट्रांसफर तक कोई भी बैंकिंग सेवा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

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17 जुलाई की शाम तक

बैंक ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे नकद निकासी, बिल भुगतान और अन्य जरूरी लेनदेन 17 जुलाई की शाम 5 बजे से पहले ही पूरा कर लें, जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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फिनाकल कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ शुरू होगा

बैंक प्रबंधन का कहना है कि 22 जुलाई की सुबह 10 बजे से सभी सेवाएं नए फिनाकल कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद ग्राहकों को तेज लेनदेन, अधिक मजबूत सुरक्षा और बेहतर डिजिटल बैंकिंग अनुभव मिलेगा।

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ग्राहकों से की गई अपील

बैंक ने इस अस्थायी असुविधा के लिए खेद जताते हुए ग्राहकों से सहयोग की अपील की है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए ग्राहक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800 180 8090 पर संपर्क कर सकते हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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