काम की बात: हिमाचल प्रदेश में 5 दिन के लिए थम जाएंगी राज्य सहकारी बैंक की सेवाएं, नोट कर लें डेट
हिमचाल प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक की सेवाएं 5 दिन के लिए बंद रहेंगी। ऐसे में आप पहले ही जरूरी काम निपटा लें। ऐसा इसलिए क्योंकि बैंकिंग सिस्टम नए सॉफ्टवेयर पर स्विच करेगा।
अगर आपका खाता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में है तो अगले कुछ दिनों के लिए अपने जरूरी बैंकिंग काम पहले ही पूरे कर लें। बैंक ने 17 जुलाई की शाम 5 बजे से 22 जुलाई की सुबह 10 बजे तक अपनी सभी बैंकिंग सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रखने का फैसला किया है। इस दौरान बैंक अपने पूरे कोर बैंकिंग सिस्टम को नए फिनाकल (Finacle) सॉफ्टवेयर पर स्विच करेगा।बैंक के प्रबंध निदेशक विनय सिंह ने वीरवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि यह बदलाव बैंक की तकनीकी व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। नए सिस्टम के शुरू होने के बाद ग्राहकों को पहले से अधिक सुरक्षित, तेज और बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी।
क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी?
इस अवधि में बैंक की शाखाओं में होने वाले सभी लेनदेन बंद रहेंगे। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, रुपे डेबिट कार्ड और एईपीएस जैसी सभी सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी। यानी इस दौरान ग्राहक नकद निकासी से लेकर ऑनलाइन भुगतान और पैसे ट्रांसफर तक कोई भी बैंकिंग सेवा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
17 जुलाई की शाम तक
बैंक ने ग्राहकों से आग्रह किया है कि वे नकद निकासी, बिल भुगतान और अन्य जरूरी लेनदेन 17 जुलाई की शाम 5 बजे से पहले ही पूरा कर लें, जिससे बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।
फिनाकल कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ शुरू होगा
बैंक प्रबंधन का कहना है कि 22 जुलाई की सुबह 10 बजे से सभी सेवाएं नए फिनाकल कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके बाद ग्राहकों को तेज लेनदेन, अधिक मजबूत सुरक्षा और बेहतर डिजिटल बैंकिंग अनुभव मिलेगा।
ग्राहकों से की गई अपील
बैंक ने इस अस्थायी असुविधा के लिए खेद जताते हुए ग्राहकों से सहयोग की अपील की है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए ग्राहक बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या बैंक के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर 1800 180 8090 पर संपर्क कर सकते हैं।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।