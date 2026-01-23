शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी, कई इलाकों में आंधी-तूफान; टूरिस्ट के लिए एडवाइजरी

संक्षेप: शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की थी और तीन जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और नौ जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था।

हिमाचल प्रदेश के शिमला में शुक्रवार को सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली। चौपाल समेत जिले के ऊपरी इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पहले कई इलाकों में आंधी-तूफान भी देखने को मिला और कई इलाकों में इसका सिलसिला अभी भी जारी है। नारकंडा और कुफरी में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है।

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने 23 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की थी और तीन जिलों के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' और नौ जिलों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया था। राज्य के कई इलाके बीते कई दिनों से बर्फबारी और बारिश का इंतजार कर रहे थे और ये इंतजार अब जाकर खत्म हुआ है। मौसम के करवट लेते ही लोगों के चेहरे खिल चुके हैं तो वहीं होटल व्यापारियों के बीच भी खुशी की लहर है।

शिमला के अलावा मनाली में भी आंधी-तूफान के साथ इस साल की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। मनाली के मॉल रोड में बर्फबारी देखने आए पर्यटक खुशी से झूम उठे हैं। मंडी, कुल्लू, बिलासपुर समेत अन्य इलाकों में भी सुबह से बारिश और तूफान का दौर जारी है। कांगड़ा और चंबा में बारिश ने मौसम को और सुहावना बना दिया है। आंधी-तूफान और बारिश के चलते कई इलाकों में बिजली कटी है। कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भी मौसम ने करवट बदली है। इन इलाकों में कल रात से ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया था।

शिमला मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बर्फबारी और बारिश 26 जनवरी तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी। वहीं राज्य के कई इलाकों में अगले कुछ दिन न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। आपको बता दें कि बुधवार को कुकुमसेरी हिमाचल का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान -6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।