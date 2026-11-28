कौन हैं हिमाचल कैडर के IAS राघव शर्मा? बनाए गए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के निजी सचिव
हिमाचल कैडर के वरिष्ठ आईएएस राघव शर्मा उपराष्ट्रपति के निजी सचिव बनाए गए हैं। शर्मा को ऊना में जिला कलेक्टर रहते किए काम को राष्ट्रीय पहचान मिली है। वहीं वे 22 चेंज एजेंट्स में शामिल हुए थे।
हिमाचल प्रदेश में उपायुक्त से लेकर विभागीय निदेशक तक कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके आईएएस अधिकारी राघव शर्मा अब देश के उपराष्ट्रपति के सचिवालय में सेवाएं देंगे। हिमाचल कैडर के 2013 बैच के अधिकारी राघव शर्मा को उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह उपराष्ट्रपति सचिवालय में उप सचिव स्तर पर काम करेंगे।
उनका प्रशासनिक अनुभव भी काफी व्यापक रहा है। वह मंडी में अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) और ऊना में उपायुक्त (डीसी) के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। इसके अलावा वह कांगड़ा में भी अतिरिक्त उपायुक्त रहे हैं। वर्तमान में वह प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निदेशक और विशेष सचिव (राजस्व) की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
डीओपीटी ने जारी किए आदेश
केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश की प्रति हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजी गई है। नियुक्ति के अनुसार राघव शर्मा पदभार संभालने की तारीख से पांच वर्ष तक इस पद पर रहेंगे।
हालांकि, उनकी नियुक्ति उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से भी जुड़ी रहेगी। वह पांच वर्ष की अवधि पूरी होने से पहले भी इस पद से मुक्त हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने, निजी सचिव के रूप में उनकी जिम्मेदारी खत्म होने या केंद्र सरकार की ओर से नया आदेश जारी होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। इनमें से जो स्थिति पहले बनेगी, वही प्रभावी होगी।
भारत सरकार के उप सचिव अजीत कुमार रंजन की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंजूरी दी है। राघव शर्मा अब उपराष्ट्रपति सचिवालय में देश के संवैधानिक पद पर आसीन उपराष्ट्रपति के साथ काम करेंगे।
ऊना में जिला कलेक्टर रहते किए काम को मिली राष्ट्रीय पहचान
ऊना में उपायुक्त रहते हुए राघव शर्मा के कामकाज को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली थी। साल 2023 में उनका नाम ‘22 चेंज एजेंट्स ऑफ 2022’ की सूची में शामिल किया गया था। ब्यूरोक्रेट्स इंडिया की ओर से जारी इस सूची में देश के उन 22 अधिकारियों को जगह दी गई थी, जिन्होंने प्रशासनिक प्रयासों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। राघव शर्मा को खास तौर पर युवाओं, प्रवासी मजदूरों के बच्चों और किसानों के लिए शुरू की गई पहलों के लिए सराहना मिली थी।
जमीनी स्तर पर काम करने के लिए जाने जाते हैं
उनके प्रयासों से ऊना जिले के पांचों उपमंडलों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाइब्रेरी बनाई गई। इनमें यूपीएससी सहित अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबों के साथ कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी दी गई। उस समय तक जिले में छह पुस्तकालय खोले जा चुके थे। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए तीन गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किए गए। इन केंद्रों में बच्चों को बिजली, पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गईं। इसके अलावा उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती को प्रोत्साहित किया। वर्ष 2022 में मनरेगा के माध्यम से जिले में पांच हजार से अधिक ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए गए। वर्ष 2023 में ऊना प्रदेश का पहला जिला बना, जहां विश्व बैंक के बागवानी विकास कार्यक्रम के तहत ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट बनाई गई। इन पहलों ने राघव शर्मा को एक ऐसे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान दिलाई, जिन्होंने सरकारी योजनाओं को स्थानीय जरूरतों से जोड़कर जमीन पर काम करने का प्रयास किया।
रिपोर्ट - यूके शर्मा
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