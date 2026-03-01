पोषण भी, पढ़ाई भी, हिमाचल के सभी आंगनवाड़ी केंद्र अब सह-स्कूल, खेल के साथ ही पढ़ेंगे भी बच्चे

पोषण भी, पढ़ाई भी, हिमाचल के सभी आंगनवाड़ी केंद्र अब सह-स्कूल, खेल के साथ ही पढ़ेंगे भी बच्चे
3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल आधारित प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी यानी बच्चों को खेल-खेल में ही पढ़ाया भी जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दी जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत होगी।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी आंगनवाड़ी केंद्रों को ‘आंगनबाड़ी सह-स्कूल’ घोषित कर दिया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में अब बच्चों की देखभाल के साथ उन्हें औपचारिक स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाएगा। इसके जरिए बच्चों की शिक्षा की नींव को मजबूत किया जाएगा। यहां 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को खेल आधारित प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी यानी बच्चों को खेल-खेल में ही पढ़ाया भी जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दी जाएगी, जिससे बच्चों की शिक्षा की नींव मजबूत होगी।
अधिकारियों के मुताबिक इसके लिए शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय संयुक्त समिति का गठन किया गया है। ये समिति स्कूलों के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को जोड़ने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में काम करेगी।'
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा 'हिमाचल प्रदेश के हर बच्चे को आगे बढ़ने और सफल होने के लिए आवश्यक सहायता और अवसर मिलें इसके लिए पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी विकास पर स्पष्ट ध्यान दिया जा रहा है। मौजूदा सरकार ने बाल पोषण और प्रारंभिक विकास को अपने एजेंडा में रखा है।'
प्रवक्ता ने आगे बताया कि ‘राज्यभर में लगभग 18,925 आंगनवाड़ी केंद्र बच्चों की पोषण संबंधी और प्रारंभिक शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में हर महीने छह साल तक के बच्चों के शारीरिक मानकों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए।’
राज्यस्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू
इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ राज्यस्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू हो चुका है। 14 वर्ष की आयु की लगभग 65,000 लड़कियों को 90 दिनों के भीतर एचपीवी टीके लगाए जाएंगे। एचपीवी वैक्सीन शरीर में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी बनाती है। यह वायरस सर्वाइकल कैंसर के 90 प्रतिशत से अधिक मामलों के अलावा अन्य जननांग कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।