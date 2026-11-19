ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री जगत सिंह नेगी की ऐसी टिप्पणी, मच गया हंगामा; माफी की मांग
ऑपरेशन सिंदूर पर मंत्री जगत सिंह नेगी ऐसी टिप्पणी कर दी जिसे स्पीकर को रिकॉर्ड से हटाना पड़ गया। इस दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा मच या। अब उनसे माफी की मांग की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा में भारतीय सेना, राफेल लड़ाकू विमानों और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर गुरुवार को भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नारेबाजी के कारण सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में कार्यवाही शुरू होने पर भी गतिरोध जारी रहा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने मंत्री से सेना से माफी मांगने की मांग की। हंगामा नहीं थमने पर विधानसभा अध्यक्ष की सीट पर बैठे संजय रतन ने सेना के संबंध में राजस्व मंत्री की टिप्पणी को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटाने के निर्देश दिए।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बुधवार को राफेल सौदे और ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारतीय सेना को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से इस टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने की मांग की। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियों का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सोच पर भी सवाल उठाए। इसके जवाब में जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाया है और वह इसके प्रावधानों को अच्छी तरह जानती है। इस दौरान भाजपा सदस्यों की ओर से बीच में टिप्पणियां की गईं।
नेगी जाहिर की नाराजगी
नेगी ने आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है और यह लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने कहा कि राफेल का मुद्दा पहले संसद में भी उठ चुका है। उन्होंने गलवान घाटी की घटना का भी उल्लेख किया। इस पर भाजपा सदस्य अपनी सीटों से खड़े हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस सदस्यों ने भी जवाब में नारे लगाए। स्थिति नियंत्रित नहीं होने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी।
टकराव की स्थिति बनी रही
कार्यवाही दोबारा शुरू होने के बाद भी सेना से जुड़ी टिप्पणी पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी रहा। जयराम ठाकुर ने जगत सिंह नेगी से सेना से माफी मांगने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सेना का अपमान नहीं किया है। उन्होंने राफेल सौदे का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी। हालांकि, भाजपा सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और सदन में हंगामा जारी रहा। स्थिति को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष के रूप में संजय रतन ने राजस्व मंत्री की सेना के संबंध में की गई टिप्पणी को सदन की कार्यवाही से हटाने के निर्देश दिए।
सेना के शौर्य का उपहास दुर्भाग्यपूर्ण, देश से माफी मांगें नेगी : सन्नी शुक्ला
उधर, भाजयुमो के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सन्नी शुक्ला ने मंत्री जगत सिंह नेगी की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना की सैन्य क्षमता और आतंकवाद के खिलाफ देश की इच्छाशक्ति का प्रतीक है। रक्षा सौदों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सैन्य अभियान और वायुसेना के पराक्रम पर व्यंग्य करना उचित नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या मंत्री का बयान सरकार और कांग्रेस का आधिकारिक दृष्टिकोण है। शुक्ला ने कहा कि सेना का सम्मान राजनीतिक बहस से ऊपर होना चाहिए।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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