कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सुक्खू सरकार ने लिया बड़ा फैसला, मिलेगी मुफ्त ट्रेनिंग
हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भर्ती की तैयारी में लगे उम्मीदवारों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, शारीरिक अभ्यास और मार्गदर्शन कार्यक्रम का एलान किया है।
हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राज्य की सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त ट्रेनिंग, शारीरिक अभ्यास और मार्गदर्शन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को भर्ती प्रक्रिया के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को शिमला में कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एचपीपीएससी) ने 9 जुलाई को हिमाचल प्रदेश पुलिस में 734 कांस्टेबल पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। इसी को देखते हुए सरकार ने अभ्यर्थियों की तैयारी को मजबूत बनाने का फैसला लिया है। उन्होंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी सशस्त्र पुलिस बटालियनों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
लिखित परीक्षा की मुफ्त कोचिंग
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षा की तैयारी भी कराई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी, व्यक्तित्व विकास, अनुशासन, प्रेरक सत्र और अनुभवी पुलिस अधिकारियों और पेशेवर प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराया जाएगा। इससे अभ्यर्थी भर्ती के हर चरण के लिए तैयार हो सकें।
किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद?
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आर्थिक स्थिति या दूरदराज क्षेत्र में रहने के कारण कोई भी योग्य युवा अवसर से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम ग्रामीण, दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा, जहां अच्छी कोचिंग और प्रशिक्षण की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध नहीं होतीं। इस पहल से प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा स्थानीय युवा पुलिस भर्ती में भाग ले सकेंगे। इससे हिमाचल प्रदेश पुलिस को समर्पित, अनुशासित, शारीरिक रूप से सक्षम और सेवा भावना रखने वाले जवान मिलेंगे। प्रशिक्षण का समय, स्थान और पंजीकरण प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी हिमाचल प्रदेश पुलिस जल्द जारी करेगी। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने नजदीकी सशस्त्र पुलिस बटालियन या जिला पुलिस कार्यालय से जारी होने वाली आधिकारिक सूचनाओं पर नजर रखें।
734 पदों पर भर्ती निकाली गई है
बता दें की हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस में कांस्टेबल के 734 पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाली है। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विस्तृत विज्ञापन जारी किया है। भर्ती चार चरणों में पूरी होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान डोप टेस्ट अनिवार्य रहेगा।
491 पुरुष कांस्टेबल और 243 महिला कांस्टेबल पद भरे जाएंगे
आयोग ने इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। 10 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई औरआखिरी तारीख 6 अगस्त है। भर्ती अभियान के तहत 491 पुरुष कांस्टेबल और 243 महिला कांस्टेबल के पद नियमित आधार पर भरे जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल-3 (20,200 रुपये से 64,000 रुपये) के तहत नियुक्ति मिलेगी। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। मैट्रिक और 12वीं की पढ़ाई हिमाचल प्रदेश के स्कूल या बोर्ड से होनी चाहिए। यह शर्त हिमाचल प्रदेश के मूल निवासियों पर लागू नहीं होगी। भर्ती प्रक्रिया चार प्रमुख चरणों में पूरी होगी। सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद 90 अंकों की ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा होगी। फिर दस्तावेज सत्यापन और अंत में मेडिकल परीक्षण होगा।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।