LPG गैस संकट का असर विधानसभा तक, बजट सत्र के लिए लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा खाना
रसोइयों का कहना है कि गैस की कमी के बावजूद उन्हें तय समय पर बड़ी मात्रा में खाना तैयार करना पड़ रहा है और ऐसे में लकड़ी के चूल्हे ही एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि इस तरीके से खाना बनाना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी व्यवस्था को किसी तरह बनाए रखा जा रहा है।
राजधानी शिमला में कमर्शियल एलपीजी की कमी का असर अब सीधे विधानसभा के बजट सत्र पर भी दिखने लगा है। हालात ऐसे हैं कि जहां आम तौर पर बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडरों पर खाना तैयार किया जाता था, वहीं अब सत्र के दौरान लोगों के लिए खाना पारंपरिक लकड़ी के चूल्हों पर बनाया जा रहा है। यह स्थिति न सिर्फ असामान्य है बल्कि इससे व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव भी साफ दिखाई दे रहा है।
दरअसल, विधानसभा सत्र के दौरान रोजाना बड़ी संख्या में विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण रसोइयों को पुराने तरीके अपनाने पड़ रहे हैं। लकड़ी खरीदकर बड़े स्तर पर खाना बनाया जा रहा है। इससे काम में ज्यादा समय लग रहा है और मेहनत भी बढ़ गई है।
बड़ी मात्रा में खाना तैयार करना पड़ रहा है
यह व्यवस्था खास तौर पर हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों हॉलिडे होम और पीटरहॉफ में देखने को मिल रही है, जहां से विधानसभा के लिए भोजन तैयार होता है। रसोइयों का कहना है कि गैस की कमी के बावजूद उन्हें तय समय पर बड़ी मात्रा में खाना तैयार करना पड़ रहा है और ऐसे में लकड़ी के चूल्हे ही एकमात्र विकल्प बचा है। हालांकि इस तरीके से खाना बनाना चुनौतीपूर्ण है, फिर भी व्यवस्था को किसी तरह बनाए रखा जा रहा है।
घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य
इस बीच जिला प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने गैस आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट जैसे जरूरी संस्थानों को प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।
पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं
उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है और इनकी आपूर्ति लगातार जारी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक भंडारण न करें, क्योंकि इससे कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। प्रशासन का कहना है कि तेल कंपनियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित न हो।
रोजाना बैठक कर हालात की समीक्षा
साथ ही सभी उपमंडल दंडाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के साथ रोजाना बैठक कर हालात की समीक्षा कर रहे हैं। होटल और रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडरों के इस्तेमाल की भी जांच की जा रही है जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित: डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर (स्टेट टीम)
संक्षिप्त विवरण:
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।