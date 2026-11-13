गांधी परिवार पर टिप्पणी को लेकर मुश्किल में कंगना रनौत, शिमला में FIR; ऐसा क्या बोल गईं?
सांसद कंगना रनौत की सोशल मीडिया पोस्ट पर शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है। उनके खिलाफ तीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने उनकी सोशल मीडिया पोस्ट को आपत्तिजनक बताया है।
हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिमला के बालूगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के विदेशी मूल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, संजय गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौतों से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर दर्ज हुआ है। शिमला पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 353(2), 196(1)(बी) और 356(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है। शिकायतकर्ता अतुल शर्मा ने कंगना की 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर प्रकाशित पोस्ट को लेकर आपराधिक मामला दर्ज करने और समयबद्ध जांच की मांग की थी।
सोनिया गांधी पर टिप्पणी को लेकर शिकायत
शिकायत के अनुसार कंगना रनौत ने अपने वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट से गांधी परिवार से संबंधित एक पुराना वीडियो शेयर किया था। इसमें सोनिया गांधी को 'रहस्यमयी विदेशी नागरिक' बताने के साथ इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी की मौतों का जिक्र उनके राजनीतिक उत्थान के संदर्भ में किया गया था। शिकायतकर्ता ने पोस्ट में इन घटनाओं को एक साथ प्रस्तुत करने और 'हाउ कन्वीनिएंट' यानी 'कितना सुविधाजनक' जैसी टिप्पणी पर आपत्ति जताई है। पोस्ट में संजय गांधी की मौत के बाद मेनका गांधी को परिवार के आवास से बाहर किए जाने का भी उल्लेख बताया गया है।
किन-किन धाराओं में मामला दर्ज?
शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन टिप्पणियों से तीनों नेताओं की मौतों और उसके बाद की राजनीतिक घटनाओं के बीच संदेह पैदा करने वाली कहानी गढ़ी गई। उन्होंने आशंका जताई कि इस तरह की सामग्री से विदेशी मूल के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो सकती हैं। शिकायत में बीएनएस की धारा 196 और 353 के तहत जांच की मांग की गई थी। पुलिस ने एफआईआर में धारा 196(1)(बी), 353(2) के साथ धारा 356(2) भी शामिल की है।
वीडियो और सोशल मीडिया रिकॉर्ड की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पुलिस से संबंधित पोस्ट के मूल लिंक, प्रकाशन की तारीख, समय और डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का अनुरोध किया है। उन्होंने पोस्ट के साथ साझा किए गए वीडियो के मूल स्रोत और वास्तविक संदर्भ की जांच करने के लिए यूट्यूब लिंक भी दिया है। शिकायत में सोशल मीडिया पर पोस्ट के प्रसार, लोगों की प्रतिक्रियाओं और सार्वजनिक शांति पर उसके संभावित प्रभाव की जांच करने की मांग की गई है।
एएसआई मदन लाल को सौंपी जांच
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अतुल शर्मा की शिकायत 13 नवंबर को डाक के माध्यम से शिमला सदर कार्यालय पहुंची थी। एसपी शिमला गौरव सिंह के माध्यम से शिकायत संबंधित थाने को भेजी गई। इसके बाद बालूगंज थाने में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर में जांच सहायक उपनिरीक्षक मदन लाल को सौंपी गई है। शिकायतकर्ता ने निष्पक्ष जांच और कानून के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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