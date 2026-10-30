काम की बात: जमीन पर केस चल रहा है तो क्या मकान का मुआवजा भी रुकेगा? हाईकोर्ट ने दी अहम व्यवस्था
जमीन पर केस चल रहा हो तो उसपर बने मकान पर मिलने वाले मुआवजे का असल हकदार कौन होगा? हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इसपर स्थिति स्पष्ट कर दी है।
जमीन किसकी है, इस पर अदालत में मुकदमा चल रहा हो तो उस जमीन पर बने मकान के मुआवजे का हकदार कौन होगा? हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस सवाल पर महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि जमीन के मालिकाना हक का विवाद उस पर बने निर्माण के मुआवजे को रोकने का आधार नहीं हो सकता। यदि किसी व्यक्ति ने अपने खर्च से ढांचा बनाया है और सरकारी रिकॉर्ड में भी उसे निर्माणकर्ता माना गया है तो वह उस ढांचे के अधिग्रहण का मुआवजा पाने का हकदार है।
न्यायाधीश संदीप शर्मा ने यह आदेश कुल्लू जिले के एक मामले में याचिकाकर्ता यज्ञ चंद के पक्ष में दिया। मामला नेरचौक-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग-21 के फोरलेन निर्माण के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण से जुड़ा है। वर्ष 2017 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कुल्लू जिले की भुंतर तहसील के राजस्व गांव शिलिहार में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की थी। इसमें यज्ञ चंद की ओर से निर्मित एक ढांचा भी अधिग्रहित किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
अधिग्रहण के दौरान जारी अवार्ड में आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया कि इस ढांचे का निर्माण यज्ञ चंद ने करवाया था। इसके लिए 66 लाख 66 हजार रुपये मुआवजा निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त अन्य खर्चों के रूप में 1 लाख 66 हजार 650 रुपये तय किए गए थे। मुआवजे की राशि भारतीय स्टेट बैंक में जमा करवाई गई, लेकिन यज्ञ चंद को इसका भुगतान नहीं हो सका।
फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करवा दी मुआवजे की राशि
इसकी वजह गुरुद्वारा गुरु ग्रंथ साहिब भुंतर की प्रबंधन समिति की आपत्ति थी। समिति ने दावा किया कि संबंधित जमीन और संपत्ति गुरुद्वारे की है। इस संबंध में जमीन के मालिकाना हक को लेकर हाईकोर्ट में दीवानी मुकदमा भी लंबित था। समिति की आपत्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी ने मुआवजे की राशि यज्ञ चंद को जारी करने के बजाय फिक्स्ड डिपॉजिट में जमा करवा दी।
खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा
इसके बाद यज्ञ चंद ने मुआवजे की राशि जारी करवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान अदालत ने जमीन के स्वामित्व और उस पर बने निर्माण के मुआवजे के अधिकार को अलग-अलग माना। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिग्रहित भूमि पर बने भवन, अन्य ढांचों और किए गए सुधारों का मुआवजा स्वतंत्र रूप से देय होता है। जिस व्यक्ति ने निर्माण करवाया है, जो उस पर काबिज था या जिसने उससे लाभ प्राप्त किया है, वह उस सीमा तक मुआवजे का हकदार हो सकता है।
हाई कोर्ट ने किसके पक्ष में सुनाया फैसला
अदालत ने मामले में यह भी गौर किया कि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने जमीन के मालिकाना हक को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया था, लेकिन अपने दावे में यह नहीं कहा था कि संबंधित ढांचे का निर्माण समिति ने करवाया है। ऐसे में जमीन के स्वामित्व का विवाद लंबित होने के आधार पर निर्माण का मुआवजा रोकना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने यज्ञ चंद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जमीन और उस पर बने ढांचे के मुआवजे के अधिकार अलग-अलग आधार पर तय किए जाने चाहिए।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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