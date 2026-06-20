HRTC कर्मियों का सरकार को अल्टीमेटम, मांगें नहीं मानी तो 25 जून से पूरे प्रदेश में चक्का जाम और हड़ताल
हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के कर्मियों ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। सरकार को 24 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है। डेडलाइन तक मांगें नहीं मानी गईं तो 25 जून से प्रदेशभर में हड़ताल और चक्का जाम किया जाएगा।
हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) में कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। चालक-परिचालक यूनियन ने साफ कर दिया है कि यदि 24 जून तक उनकी लंबित वित्तीय और सेवा संबंधी मांगों पर फैसला नहीं हुआ तो 25 जून से प्रदेशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल और चक्का जाम शुरू किया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
पिछले करीब 20 दिनों से विभिन्न डिपो में गेट मीटिंग और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी शनिवार को शिमला के ओल्ड बस स्टैंड में भी जुटे और सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों को लंबे समय से आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान अब तक नहीं हुआ है।
150 करोड़ के एरियर समेत कई मांगें लंबित
यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर के अनुसार कर्मचारियों का करीब 75 महीने का नाइट ओवरटाइम एरियर, जिसकी राशि लगभग 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है, अभी तक बकाया है। इसके अलावा वर्ष 2016 से लंबित वेतन संशोधन का एरियर, महंगाई भत्ते का बकाया, 4-9-14 पे-स्केल का लाभ, पदोन्नतियां और भत्तों से जुड़े कई मामले भी अटके हुए हैं।
भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया गया है
यूनियन ने वेतन भुगतान में देरी का मुद्दा भी उठाया है और मांग की है कि कर्मचारियों के खातों में हर महीने पहली तारीख को वेतन पहुंचे। उनका कहना है कि यदि 24 जून तक ओवरटाइम, नाइट ड्यूटी भत्ता, वर्दी भत्ता और अन्य लंबित मामलों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो कर्मचारी आंदोलन को अगले चरण में ले जाएंगे, जिसका असर बस सेवाओं पर पड़ सकता है।
इसी बीच सरकार ने मेडिकल बिलों के लिए जारी किए 20 करोड़ रुपये
हड़ताल की चेतावनी के बीच सरकार ने एचआरटीसी कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देने की दिशा में कदम उठाया है। राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान के लिए 20 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके तहत करीब 11 हजार कार्यरत कर्मचारियों और पांच हजार पेंशनरों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भुगतान अगले तीन दिनों में किए जाने की तैयारी है।
यूनियन ने सरकार के फैसले पर क्या कहा?
लंबे समय से लंबित मेडिकल बिलों को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर सरकार से मांग उठा रहे थे। हालांकि यूनियन का कहना है कि मेडिकल बिलों के भुगतान का फैसला स्वागतयोग्य है, लेकिन कर्मचारियों की अन्य वित्तीय और सेवा संबंधी मांगें अब भी लंबित हैं।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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