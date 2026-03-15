शिमला में बारिश तो कुफरी-नारकंडा में गिरी बर्फ, 60 की स्पीड से चलेंगी हवाएं; अटल टनल में फंसे 1000 से ज्यादा वाहन
मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की है और पुलिस टीम वाहनों को धीरे-धीरे मनाली की ओर रवाना कर रही है।
हिमाचल प्रदेश में मौसम के अजीब रंग देखने को मिल रहे हैं। मार्च के मध्य में राज्य के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। कुल्लू जिले के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली के पास अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल के आसपास भारी बर्फबारी के कारण करीब एक हजार से अधिक वाहन फंस गए। हालात को देखते हुए मनाली पुलिस ने तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया और वाहनों को सुरक्षित तरीके से मनाली की ओर भेजने की कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस के अनुसार अचानक तेज बर्फबारी के चलते सड़क पर बर्फ जम गई। इससे वाहनों के फिसलने का खतरा बढ़ गया। बड़ी संख्या में पर्यटक वाहन पहले से ही लाहौल घाटी की ओर गए हुए थे, जिसके कारण शाम के समय टनल के आसपास ट्रैफिक फंस गया। मनाली के डीएसपी केडी शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई और पिछले कई घंटों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षित निकालने की है और पुलिस टीम वाहनों को धीरे-धीरे मनाली की ओर रवाना कर रही है।
लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील
उन्होंने बताया कि स्थिति को संभालने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) और अन्य संबंधित एजेंसियों से भी मदद मांगी गई है। सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों के साथ-साथ मिट्टी और जरूरत पड़ने पर यूरिया खाद का उपयोग किया जा सकता है, जिससे सड़क जल्दी साफ हो सके और यातायात सामान्य हो सके। मनाली पुलिस ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से धैर्य बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है।
ऊपरी इलाकों में बर्फबारी, शिमला में बारिश
रविवार को प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर बाद बर्फबारी शुरू हो गई। वहीं शिमला से सटे प्रमुख पर्यटन स्थल कुफरी और नारकंडा में भी बर्फबारी दर्ज की गई, जिससे पर्यटकों में उत्साह देखने को मिला। राजधानी शिमला में दिन भर रुक-रुक कर वर्षा का दौर चला। इसके अलावा लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा के ऊंचे इलाकों में रुक-रुक कर बर्फबारी हो रही है।
मार्च के महीने में हुई इस बारिश और बर्फबारी से प्रदेश में लंबे समय से चला आ रहा सूखे जैसा माहौल काफी हद तक खत्म होता दिख रहा है। किसानों के लिए भी यह मौसम राहत लेकर आया है, क्योंकि पिछले कई हफ्तों से बारिश नहीं होने के कारण खेतों में नमी की कमी महसूस की जा रही थी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय हुई बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद मानी जाती है और इससे फसल के विकास में मदद मिल सकती है।
कई इलाकों में अलर्ट
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में आज रात और कल के लिए तेज हवाओं, बारिश और बिजली कड़कने को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बिलासपुर, ऊना, चंबा, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन और शिमला जिलों में कहीं-कहीं ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है।
60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी
मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 मार्च को भी प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। वहीं 18 और 19 मार्च को आंधी और बिजली कड़कने की संभावना है। खासकर 18 मार्च को कुछ स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने का अनुमान है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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