हिमाचल में मानसून पूरी तरह एक्टिव, कई इलाकों में भारी बारिश; अगले 6 दिन कैसा रहेगा मौसम?
हिमाचल में 8 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। वहीं बारिश और भूस्खलन का असर भी देखने को मिल रहा है। भूस्खलन से 46 सड़कें बंद हैं तो नदियां-नाले उफान पर हैं।
हिमाचल प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय है और अगले कई दिन राहत के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। विभाग के अनुसार 3, 5 और 6 जुलाई के लिए कई जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 7 और 8 जुलाई को येलो अलर्ट रहेगा। 4 जुलाई को भी मौसम खराब रहेगा, लेकिन अलर्ट नहीं है।
गुरुवार को भी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक-रुक कर बारिश का क्रम जारी है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। सिरमौर के पांवटा साहिब में सबसे ज्यादा 100 मिमी वर्षा हुई, कसौली में 86, धर्मपुर में 83, जतौंन बैरेज में 77, धौलाकुआं में 69, पच्छाद में 60, रामपुर में 53, ऊना में 50, नाहन में 39 और पालमपुर में 38 मिमी वर्षा हुई। इससे नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने लोगों से भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी-नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी है।
46 सड़कें बंद, 181 ट्रांसफार्मर ठप, पेयजल योजनाएं भी प्रभावित
बारिश और भूस्खलन का असर सड़क, बिजली और पेयजल व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार गुरुवार सुबह तक प्रदेश में 46 सड़कें बंद थीं। इनमें कुल्लू में सबसे अधिक 18 सड़कें प्रभावित हैं, मंडी में 15, सिरमौर में 9 तथा ऊना और लाहौल-स्पीति में 2-2 सड़कें बंद हैं। प्रदेश में 181 बिजली ट्रांसफार्मर भी ठप हैं। सबसे अधिक 122 ट्रांसफार्मर मंडी जिले में खराब हुए हैं, जिससे कई इलाकों में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। सिरमौर के नाहन क्षेत्र में 43 और चंबा में 12 ट्रांसफार्मर बंद हैं। बिलासपुर के झंडूता क्षेत्र में छह पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
लाहौल में जाहलमा नाले पर फोर-बाय-फोर वाहनों की आवाजाही शुरू
लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से लाहौल घाटी में जनजीवन प्रभावित है। उफान पर आए जाहलमा नाले ने एक बार फिर सड़क संपर्क को प्रभावित किया। बीते दिनों आई बाढ़ में तांदी-उदयपुर-तिंदी-किलाड़ को जोड़ने वाला वैकल्पिक सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया था। सीमा सड़क संगठन ने लगातार चार दिनों तक कठिन परिस्थितियों में काम कर अस्थायी वैकल्पिक मार्ग तैयार किया है। इस मार्ग पर अब केवल फोर-बाय-फोर वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। पिछले चार दिनों से दोनों ओर सैकड़ों वाहन फंसे हुए थे और अब सबसे पहले उन्हें निकाला जा रहा है। छोटे और भारी वाहनों के लिए रास्ता अभी बंद है। सुबह से जारी तेज बारिश के कारण घाटी में ठंड बढ़ गई है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रशासन और सीमा सड़क संगठन लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि बारिश जारी रहने पर जाहलमा नाले का जलस्तर फिर बढ़ सकता है।
किन्नौर में बाढ़ का खतरा, कड़छम बांध से बढ़ाई गई पानी की निकासी
किन्नौर जिले में भी लगातार बारिश के चलते हालात पर नजर रखी जा रही है। लीपा नाले में बाढ़ आने से पेजर खड़ का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे खड़ के किनारे बने मकानों पर खतरा पैदा हो गया है। इसी बीच सतलुज नदी में बढ़ते जलप्रवाह को देखते हुए कड़छम बांध प्रबंधन ने गुरुवार सुबह 7:30 बजे रेडियल गेट के माध्यम से अतिरिक्त 100 क्यूमेक पानी छोड़ा। पहले डाउनस्ट्रीम में 94 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा था। अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद रेडियल गेट से जल निकासी बढ़कर 194 क्यूमेक हो गई है। सिल्ट फ्लशिंग गेट से पहले से 83 क्यूमेक पानी छोड़ा जा रहा है। इस तरह डाउनस्ट्रीम की ओर कुल जल निकासी 277 क्यूमेक पहुंच गई है। बांध प्रबंधन ने कहा है कि सतलुज नदी में जलप्रवाह बढ़ने पर अतिरिक्त पानी भी छोड़ा जा सकता है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों, मछुआरों और पर्यटकों से सतर्क रहने और नदी के पास नहीं जाने की अपील की है।
रिपोर्ट - यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।