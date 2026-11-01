हिमाचल के सात जिलों में बारिश-बर्फबारी की आशंका, 3-7 नवंबर तक कैसा रहेगा मौसम? इन इलाकों में माइनस में पारा
हिमाचल के सात जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश-बर्फबारी की आशंका है। हालांकि 3 से 7 नवंबर तक मौसम रहने की उम्मीद है। वहीं जनजातीय इलाकों में माइनस में पारा पहुंच चुका है।
हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान सात जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में सोमवार को मौसम खराब रह सकता है। प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, 3 से 7 नवंबर तक राज्यभर में मौसम साफ रहेगा।
रविवार को अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिलने से मौसम सुहावना रहा, लेकिन तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ रही है। जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे पहुंच गया है। मंडी जिले के सुंदरनगर में सुबह धुंध छाने से दृश्यता घटकर 400 मीटर रह गई।
जनजातीय क्षेत्रों में शून्य से नीचे पहुंचा तापमान
मौसम विभाग की ओर से रविवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान माइनस 1.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा ताबो में न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री रहा। इसके अलावा कल्पा में 4.8, मनाली में 7.2, बजौरा में 9.8, भुंतर में 10.0, सोलन में 10.0, कुफरी में 10.1, शिमला में 11.0, भरमौर में 11.0, पालमपुर में 11.0, सुंदरनगर में 11.6, ऊना में 12.0, धर्मशाला में 12.6, कांगड़ा में 13.0, बिलासपुर में 13.0, मंडी में 13.2, जुब्बड़हट्टी में 14.0, नाहन में 14.3, देहरा गोपीपुर में 16.0, नेरी में 16.4 और पांवटा साहिब में 18.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में रहा, जबकि सबसे अधिक पांवटा साहिब में दर्ज किया गया।
सुंदरनगर में धुंध से दृश्यता 400 मीटर
मंडी जिले के सुंदरनगर में रविवार सुबह धुंध छाने से दृश्यता घटकर 400 मीटर रह गई। इससे सुबह के समय वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के अधिकांश मौसम केंद्रों पर बारिश और बर्फबारी दर्ज नहीं की गई। शिमला में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री अधिक है। सुंदरनगर में न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। भुंतर में 10 डिग्री तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री अधिक रहा। कल्पा में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक है। धर्मशाला में 12.6 डिग्री तापमान सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक रहा। ऊना में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है।
सोमवार को सात जिलों में बारिश-बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग ने सोमवार को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इन जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। हालांकि विभाग ने राज्य में भारी बारिश या भारी बर्फबारी का कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। अन्य जिलों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 7 नवंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। ऐसे में अगले कुछ दिनों तक बारिश और बर्फबारी की संभावना के बाद राज्य में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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