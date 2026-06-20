हिमाचल में कब पहुंचेगा मानसून? 10 जिलों में आज-कल बारिश का अलर्ट; 40 की स्पीड से चलेंगी हवाएं
हिमाचल में इसबार मानसून देरी से पुहंचेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मौसमी परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो जून के तीसरे सप्ताह के समाप्त होते-होते भी मानसून की एंट्री मुश्किल है।
हिमाचल प्रदेश में मानसून का इंतजार इस बार पिछले साल की तुलना में लंबा खिंचता दिख रहा है। साल 2025 में मानसून ने आज ही के दिन 20 जून को प्रदेश में दस्तक दे दी थी, लेकिन इस बार इसकी चाल सुस्त पड़ गई है। भारतीय मौसम विभाग की ताजा स्थिति के अनुसार मानसून की उत्तरी सीमा अभी हिमाचल से काफी दूर है और 23 जून तक इसके बिहार के अधिकांश हिस्सों और छत्तीसगढ़ के कुछ और क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। ऐसे में हिमाचल में मानसून की आधिकारिक एंट्री में फिलहाल देरी नजर आ रही है।
हिमाचल में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 25 जून मानी जाती है और आमतौर पर इस समय तक मानसून पूरे प्रदेश में सक्रिय हो जाता है। हालांकि इस बार मौसम विभाग के विस्तारित पूर्वानुमान और वर्तमान मौसमी परिस्थितियां संकेत दे रही हैं कि प्रदेश को कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। यदि कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ तो जून के तीसरे सप्ताह के समाप्त होते-होते भी मानसून की दस्तक मुश्किल दिखाई दे रही है।
प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां जारी
शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल प्रदेश में प्री-मानसून गतिविधियां जारी हैं। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 20, 21 और 22 जून तक कई जिलों में गरज-चमक, बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। विभाग ने 20 और 21 जून के लिए लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। 22 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों के लिए भी 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। मौसम विभाग के सात दिवसीय पूर्वानुमान के अनुसार 23 से 26 जून तक प्रदेश में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा और केवल कुछ स्थानों पर ही हल्की वर्षा की संभावना है। ऐसे में इस अवधि में मानसून के प्रवेश की संभावना कमजोर मानी जा रही है।
बादलों की आवाजाही बनी हुई है
शनिवार सुबह जारी मौसम रिपोर्ट के अनुसार शिमला और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जबकि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और अन्य मैदानी इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 19 मिलीमीटर वर्षा मनाली में दर्ज की गई। इसके अलावा कुफरी में 17.5 मिलीमीटर, सराहन में 7.5 मिलीमीटर, रामपुर में 2 मिलीमीटर, शिमला में 1.2 मिलीमीटर तथा सीपीआरआई शिमला में 1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। शिमला, सुंदरनगर और कुफरी में गरज-चमक की घटनाएं भी दर्ज की गईं।
बिजली गिरने से चार गायों और एक बैल की मौत
बिजली गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। शिमला जिले के चिड़गांव क्षेत्र की ग्राम पंचायत पेखा के शिष्टवाड़ी अंभोट के समीप चरागाह में बीती शाम आसमानी बिजली गिरने से चार गायों और एक बैल की मौत हो गई।
इस बीच लाहौल-स्पीति से राहतभरी खबर है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार रोहतांग-सरचू, दारचा-शिंकुला, ग्राम्फू-बाथल और सुमदो-बाथल सहित सभी प्रमुख बीआरओ सड़कें यातायात के लिए खुली हैं। हालांकि फुडा-जाहलमा वैकल्पिक मार्ग मरम्मत कार्य के कारण शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगा। जिले में फिलहाल बाढ़, भूस्खलन या पेयजल आपूर्ति बाधित होने की कोई सूचना नहीं है।
केलांग सबसे ठंडा रहा
शनिवार सुबह दर्ज न्यूनतम तापमान में केलांग सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 6.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद कुकुमसेरी 6.9, तबो 9.5, कल्पा 9.6, नारकंडा 11.1, मनाली 12.4, रिकांगपिओ 12.9, कुफरी 14.0, सियोबाग 15.4, धर्मशाला 16.3, शिमला 17.0, सोलन 17.2, सराहन 17.4, भुंतर 17.5, पालमपुर 18.0, जुब्बड़हट्टी 18.2, नाहन 20.1, कांगड़ा 20.7, सुंदरनगर 20.8, बरठीं 21.3, ऊना 21.6, मंडी 21.6, हमीरपुर 21.6, देहरा गोपीपुर 24.2, नेरी 24.3, पांवटा साहिब 27.0 और बिलासपुर 28.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म न्यूनतम तापमान वाला स्टेशन रहा।
पिछले कुछ साल में कब-कब पहुंचा मानसून?
यदि पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2025 में मानसून 20 जून, 2024 में 27 जून, 2023 में 24 जून, 2022 में 29 जून, 2021 में 13 जून और 2019 में सबसे देर से 2 जुलाई को हिमाचल पहुंचा था। वहीं वर्ष 2025 प्रदेश के लिए अत्यधिक वर्षा वाला साल रहा, जब सामान्य से 39 प्रतिशत अधिक 1022 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी।
रिपोर्ट - यूके शर्मा
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