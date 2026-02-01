Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़शिमलाHimachal Pradesh weather changes again, snowfall in higher reaches including Kufri Yellow alert issued for 12 districts
हिमाचल में फिर बदला मौसम, कुफरी समेत ऊंचे इलाकों में बर्फबारी; 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

हिमाचल में फिर बदला मौसम, कुफरी समेत ऊंचे इलाकों में बर्फबारी; 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

संक्षेप:

मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है।

Feb 01, 2026 12:32 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश से ठंड का प्रकोप तेज हो गया है। शिमला से सटे प्रमुख पर्यटन स्थल कुफरी में ताजा हिमपात दर्ज किया गया है, जबकि लाहौल-स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिलों के ऊंचे क्षेत्रों में रुक-रुक कर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। मौसम के इस बदलाव से पहाड़ों की चोटियों ने एक बार फिर सफेद चादर ओढ़ ली है और वीकेंड पर पहुंचे पर्यटकों में बर्फ देखने की उम्मीद जगी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

शिमला शहर सहित राज्य के मध्य और निचले इलाकों में घने बादल छाए हुए हैं और कई स्थानों पर बारिश हुई, वहीं बीती रात कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं भी चलीं। मौसम विभाग के अनुसार शिलारू और कोठी में 5-5 सेंटीमीटर, कुफ़री में 4 सेंटीमीटर, गोंदला में 3 सेंटीमीटर, खदराला में 2.5 सेंटीमीटर, सांगला में 2.1 सेंटीमीटर, जोत में 1 सेंटीमीटर और कल्पा में 0.8 सेंटीमीटर ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जबकि मनाली में 10 मिलीमीटर, सुजानपुर टिहरा में 7.8, सराहन में 7.3, शिमला में 4.2, मलराओं में 4.0, जुब्बड़हट्टी और सोलन में 3.4-3.4 मिलीमीटर बारिश हुई है।

12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज राज्य के सभी 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और कुछ स्थानों पर झोंकों की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने, साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। विभाग का कहना है कि ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि 2 और 3 फरवरी को भी मौसम खराब रह सकता है, हालांकि इन दिनों के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 4 और 5 फरवरी को मौसम के साफ रहने का अनुमान जताया गया है, वहीं 6 फरवरी को कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:हिमाचल: 1 फरवरी से BPL सर्वे, CM ने दिए ऑर्डर; जानें आप पात्र हैं या नहीं?
ये भी पढ़ें:दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 31 किलो अल्प्राजोलम टैबलेट; हिमाचल में बनता था यह जहर
ये भी पढ़ें:हिमाचल के CBSE स्कूलों में निकली शिक्षकों की भर्ती, कब तक आवेदन, कितना मानदेय?

तापमान में भी गिरावट दर्ज

इस बीच मौसम के बदले मिजाज से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला में 3.6 डिग्री सेल्सियस, सुंदरनगर में 9.2, भुंतर में 8.2, कल्पा में शून्य से नीचे -0.4, धर्मशाला में 3.0, ऊना में 7.5, नाहन में 8.0, पालमपुर में 6.0, सोलन में 4.6, मनाली में 0.8, कांगड़ा में 9.3, मंडी में 9.9, बिलासपुर में 7.5, जुब्बड़हट्टी में 5.4, कुकुमसेरी में -3.1, भरमौर में 2.0, सेओबाग में 4.0, बरठीं में 9.4, कसौली में 7.0, पांवटा साहिब और देहरा गोपीपुर में 11.0-11.0, सराहन में 3.9 और तबो में -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बारिश-बर्फबारी से राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन के साथ-साथ पर्यटन गतिविधियां भी सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।