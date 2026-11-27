हिमाचल: नवंबर में बादलों की बेरुखी, सूखी सर्दी ने बढ़ाई मुश्किलें; कौन-सी जगह सबसे ठंडी?
Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में नवंबर में सामान्य से 82 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है जबकि न्यूनतम तापमान शून्य से 5.1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है।
Himachal Pradesh Weather Update: हिमाचल प्रदेश में नवंबर में सामान्य से 82 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। राज्य में आमतौर पर नवंबर महीने में 17.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है मगर इसबार यह अबतक 3.1 मिमि ही दर्ज की गई है। बारिश और बर्फबारी की कमी के चलते राज्यभर में शुष्क ठंड का प्रकोप जारी है और जनजातीय और ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे चला गया है। बारिश न होने के वजह से वातावरण में नमी की कमी हो गई है। वहीं लाहौल और स्पीति जिले का ताबो राज्य का सबसे ठंडे स्थान के तौर पर दर्ज किया गया है।
शुक्रवार को राज्यभर में मौसम शुष्क रहा, जबकि बिलासपुर में घना कोहरा छाया रहा। शनिवार (28 नवंबर) को भी कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की काफी संभवानाएं जताई गई हैं। ऐसे में वाहन चालकों सावधानी बरतें और गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें।
सामान्य बारिश के मुकाबले भारी कमी
मौसम संबंधी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में इस महीने सामान्य बारिश 17.1 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 3.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 82 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर और ऊना में बारिश नहीं हुई, जबकि कांगड़ा में 99 प्रतिशत, कुल्लू और मंडी में 98 प्रतिशत, सोलन में 96 प्रतिशत, शिमला में 91 प्रतिशत, चंबा में 87 प्रतिशत, लाहौल एवं स्पीति में 66 प्रतिशत और किन्नौर में 52 प्रतिशत कम बारिश हुई।
घने कोहरे को लेकर ''येलो अलर्ट''
शिमला मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को एक दिसंबर तक देर रात और सुबह के शुरुआती घंटों में बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में कुछ स्थानों पर मध्यम से घने कोहरे को लेकर ''येलो अलर्ट'' जारी किया।
लाहौल और स्पीति जिले का ताबो राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। गुरुवार को प्रदेश के ज्यादात्तर हिस्सों में दिनभर धूप खिली हुई थी।
स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है असर
वातावरण में नमी की कमी ने लोगों की सेहत पर भी असर डालना शुरू कर दिया है। डॉक्टरों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, ठंढ से बचने और घरों के भीतर नमी बनाए रखने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी कि शुष्क ठंड के कारण सांस संबंधी समस्याएं, गले में जलन, त्वचा में रूखापन और मौसमी संक्रमण हो सकते हैं। विशेष तौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को तो सुबह और देर शाम की ठंडी हवा से बचना चाहिए।
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