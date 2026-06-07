हिमाचल प्रदेश में 41 डिग्री पहुंचा पारा, 9-10 जून को लू का येलो अलर्ट; एक गुड न्यूज भी
हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। 9 और 10 जून को कई इलाकों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। गर्मी के बीच 11 जून से मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून से पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखाएगा।
जून की तपिश अब हिमाचल प्रदेश में प्रचंड होती जा रही है। रविवार को राज्य के निचले और मैदानी इलाकों में तेज धूप के बीच तापमान में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। सबसे अधिक गर्मी ऊना में रही, जहां अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। एक दिन पहले ऊना का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस था, यानी 24 घंटे में दो डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज हुई। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों के लिए 9 और 10 जून को लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। साफ आसमान और तेज धूप के कारण अधिकतम तापमान में और वृद्धि हो सकती है। विभाग का कहना है कि मैदानी और निचले क्षेत्रों में गर्म हवाओं का असर बढ़ने के साथ लोगों को गर्मी से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
ऊना सबसे गर्म, कई शहरों में पारा 35 डिग्री के पार
रविवार को दर्ज अधिकतम तापमान के आंकड़ों के अनुसार ऊना 41.0 डिग्री सेल्सियस के साथ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। इसके बाद कांगड़ा में 37.0 डिग्री, सुंदरनगर और हमीरपुर के नेरी में 36.6-36.6 डिग्री, मंडी में 36.2 डिग्री, भुंतर में 34.5 डिग्री, नाहन में 34.6 डिग्री, धर्मशाला में 34.0 डिग्री, सोलन में 33.2 डिग्री, शिमला में 27.5 डिग्री और मनाली में 27.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया।
घरों के भीतर रहने को मजबूर लोग
लगातार बढ़ रहे तापमान ने लोगों को दिन के समय घरों के भीतर रहने को मजबूर कर दिया। राजधानी शिमला में भी सामान्य दिनों की तुलना में अधिक गर्मी महसूस की गई, जबकि पर्यटन स्थलों पर पहुंचे सैलानियों को भी दोपहर के समय तेज धूप का सामना करना पड़ा।
ऊना, बिलासपुर और सोलन में लू का अलर्ट
मौसम विभाग ने 9 और 10 जून के लिए ऊना, बिलासपुर और सोलन जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है और दोपहर के समय गर्म हवाएं चलने के आसार हैं।
मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने औ बच्चों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। कृषि एवं बागवानी क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी दिन के अपेक्षाकृत ठंडे समय में कार्य करने की सलाह दी गई है।
11 और 12 जून को पश्चिमी विक्षोभ दिखाएगा असर
गर्मी के इस दौर के बीच राहत की खबर भी है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जून को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम करवट ले सकता है।
लाहौल-स्पीति और किन्नौर को छोड़कर शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर समेत 10 जिलों के लिए आंधी, बारिश और बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। विभाग का अनुमान है कि 13 जून से मौसम फिर सामान्य हो सकता है।
रात में भी बढ़ी गर्मी, पांवटा साहिब सबसे गर्म
रविवार सुबह साढ़े आठ बजे तक दर्ज न्यूनतम तापमान के आंकड़ों में पांवटा साहिब सबसे गर्म रहा, जहां न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद देहरा गोपीपुर 24.0 डिग्री, बिलासपुर 23.0 डिग्री, नेरी 22.1 डिग्री, ऊना और जुब्बड़हट्टी 20.2-20.2 डिग्री, कांगड़ा 19.1 डिग्री, मंडी 18.9 डिग्री, धर्मशाला 18.5 डिग्री, नाहन 18.4 डिग्री, सुंदरनगर 17.5 डिग्री, शिमला 17.2 डिग्री, पालमपुर और बरठीं 17.0-17.0 डिग्री, सराहन 16.6 डिग्री, सोलन 15.5 डिग्री, चंबा 15.4 डिग्री, भुंतर 14.9 डिग्री, सेओबाग 14.8 डिग्री, कुफरी 12.2 डिग्री, मनाली 11.9 डिग्री, कल्पा 8.4 डिग्री, केलांग 5.7 डिग्री, कुकुमसेरी 5.6 डिग्री और ताबो में 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
पिछले 24 घंटे में नाममात्र की बारिश
प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम लगभग शुष्क बना रहा। केवल कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा दर्ज की गई। कांगड़ा में 1.2 मिलीमीटर और बरठीं में 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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