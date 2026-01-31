हिमाचल: 1 फरवरी से BPL सर्वे, CM ने दिए ऑर्डर; जानें आप पात्र हैं या नहीं?

संक्षेप: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।सर्वे के पहले तीन चरणों में प्रदेशभर से कुल 59,829 पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया है।

हिमाचल प्रदेश में बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों की पहचान के लिए किए जाने वाले सर्वे का चौथा चरण 1 फरवरी, 2026 से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने इस बात पर एकबार फिर जोर दिया कि सरकार हर पात्र परिवार को बीपीएल सूची में शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि वे अलग-अलग सरकारी योजनाओं के जरिए लाभान्वित हो सकें। उन्होंने कहा कि 'यह सर्वे पांच चरणों में होगा जिससे कोई भी जरूरतमंद गरीब परिवार अपने हक से वंचित न रह जाए।' आपको बता दें कि सर्वे के पहले तीन चरणों में प्रदेशभर से कुल 59,829 पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में जोड़ा गया है।

कौन-कौन हैं पात्र? बीपीएल की मौजूदा चयन प्रक्रिया के तहत में 27 साल तक के अनाथ सदस्यों वाले परिवार या ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ 59 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग सदस्य हों और 27 से 59 साल के बीच कोई भी स्वस्थ वयस्क न हो, उन्हें शामिल किया जाएगा। इनके अलावा जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं और जिनमें 27 से 59 साल के बीच कोई भी स्वस्थ पुरुष सदस्य नहीं। इनके अलावा ऐसी महिलाएं जो कि विधवा, तलाकशुदा, छोड़ी हुई या अन्य अकेली महिलाओं के परिवार भी बीपीएल में शामिल होने के पात्र हैं।