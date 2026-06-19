जंगलों से चमकेगी हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी! छिपी है 22,600 करोड़ की ग्रीन वेल्थ; रिपोर्ट में दावा
हिमाचल प्रदेश के जंगलों में कई ऐसे पेड़ पौधे और फल हैं जिनसे 22,600 करोड़ रुपये की ग्रीन वेल्थ खड़ी करने की क्षमता मौजूद है। सरकार ने एआई, सैटेलाइट तकनीक और बड़े स्तर पर जंगलों में मौजूद अलग-अलग चीजों का डेटा तैयार किया है।
हिमाचल प्रदेश के जंगल अब केवल हरियाली, वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रह गए हैं। एक नई रिपोर्ट ने दावा किया है कि प्रदेश के जंगलों में 22,600 करोड़ रुपये की ग्रीन वेल्थ खड़ी करने की क्षमता मौजूद है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सैटेलाइट तकनीक और बड़े स्तर पर जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर तैयार इस अध्ययन ने हिमाचल की वन संपदा की आर्थिक संभावनाओं की नई तस्वीर पेश की है।
वन विभाग और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार यदि जंगलों में उपलब्ध संसाधनों का वैज्ञानिक और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए तो यह प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दे सकते हैं। रिपोर्ट का कहना है कि जंगली फल, औषधीय पौधे, चीड़ की सूइयां, लकड़ी और बांस जैसे संसाधनों में बड़े पैमाने पर आर्थिक अवसर मौजूद हैं। इससे न केवल राज्य की आय बढ़ सकती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
जंगलों की वास्तविक क्षमता का आकलन
मुख्य सचिव केके पंत ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि आधुनिक तकनीक और एआई की मदद से पहली बार जंगलों की वास्तविक क्षमता का व्यापक आकलन किया गया है। उनका कहना था कि इससे वन संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच बेहतर संतुलन स्थापित करने में मदद मिलेगी।
सबसे ज्यादा आर्थिक संभावना किनमें?
रिपोर्ट में सबसे ज्यादा आर्थिक संभावना जंगली फलों और उनसे जुड़े स्वास्थ्य उत्पादों में दिखाई गई है। इस क्षेत्र का संभावित बाजार लगभग 11,340 करोड़ रुपये आंका गया है। वहीं चीड़ की सूइयों पर आधारित उद्योगों की क्षमता 5,500 करोड़ रुपये बताई गई है। लंबे समय से जंगलों में आग का कारण मानी जाने वाली चीड़ की सूइयां अब ऊर्जा उत्पादन और अन्य इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए मूल्यवान संसाधन बन सकती हैं।
इसके अलावा लकड़ी आधारित उद्योगों में 5,000 करोड़ रुपये और बांस आधारित उद्योगों में लगभग 760 करोड़ रुपये की संभावनाएं जताई गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन क्षेत्रों में निवेश और स्थानीय भागीदारी बढ़ाई जाए तो हजारों युवाओं को अपने ही क्षेत्रों में रोजगार मिल सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और पलायन कम करने में सहायता मिल सकती है।
जंगलों का डिजिटल डेटाबेस तैयार
इस अध्ययन के लिए प्रदेशभर के 500 से अधिक वन कर्मचारियों ने दो लाख से ज्यादा आंकड़े जुटाए। इन आंकड़ों के आधार पर जंगलों का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया गया है। एआई और सैटेलाइट तकनीक की मदद से जंगलों की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और संभावित जोखिमों का विश्लेषण किया गया।
एआई और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में एआई और सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल जंगलों में लगने वाली आग, पर्यावरणीय खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की निगरानी के लिए भी किया जा सकेगा। इससे वन प्रबंधन अधिक प्रभावी और वैज्ञानिक बन सकेगा।
आर्थिक विकास के भी मजबूत आधार
विशेषज्ञों के अनुसार यह अध्ययन हिमाचल के लिए एक नई सोच लेकर आया है। अब जंगलों को केवल संरक्षण के नजरिए से नहीं, सतत विकास और स्थानीय रोजगार के बड़े स्रोत के रूप में भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट ने संकेत दिया है कि यदि सरकार, वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर काम करें तो हिमाचल के जंगल आने वाले वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक विकास के भी मजबूत आधार बन सकते हैं।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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