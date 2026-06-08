हिमाचल में यहां खुला महिलाओं का पहला नशा मुक्ति केंद्र, दूसरा खोलने की भी तैयारी; सुक्खू का एलान
हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के बीच बढ़ते नशे की लत को लेकर सीएम सुक्खू ने चिंता जताई है। महिलाओं को नशे से दूर रखने की दिशा में एक नशा मुक्ति केंद्र खोला गया है। सीएम ने सोमवार को खुद इस केंद्र का उद्घाटन किया और साथ ही बताया कि जल्द ही दूसरा केंद्र भी खोला जाएगा।
हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक कदम और आगे बढ़ा लिया है। राज्य में महिलाओं के लिए पहला सरकारी नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र शुरू कर दिया गया है। सीएम ने कहा है कि यह केंद्र महिलाओं को सम्मानपूर्वक नया जीवन शुरू करने में मदद करेगा।
शिमला में उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नशे की लत में पड़ जाने वाले युवा अपराधी नहीं हैं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में ड्रग्स की बढ़ती समस्या खासकर चिट्टे का इस्तेमाल सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं बल्कि एक गंभीर सामाजिक, पारिवारिक और मानवीय चुनौती है।
सिर्फ ईलाज ही मिलेगा बल्कि…
महिलाओं के लिए नशा मुक्ति केंद्र पर सीएम ने कहा कि ‘यह महिलाओं के लिए राज्य में पहली ऐसी सरकारी सुविधा है जिसमें न सिर्फ ईलाज मिलेगा बल्कि सम्मान के साथ अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारने का मौका भी मिलेगा। इसी तरह का दूसरा नशा मुक्ति केंद्र कांगड़ा जिले के डॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में खोला जाएगा।’
चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन पर क्या कहा?
उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार ने बीते साल 15 नवंबर को चिट्टे के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किया था जिसमें युवाओं, शिक्षकों, एनजीओ, पंचायत प्रतनिधियों आदि को शामिल किया गया और देखते ही देखते बड़े सामाजिक अभियान में तब्दील हो गया।'
सुक्खू ने बताया नशे के क्या नुकसान
सुक्खू ने कहा कि 'जब कोई महिला या बेटी नशे की आदी हो जाती है तो इसका असर उसपर ही नहीं बल्कि परिवार, बच्चों और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार ईलाज, काउसलिंग, पुनर्वास और समाज से दोबारा जोड़ने की कोशिश की जा रही है।' उन्होंने नशे के खिलाफ छिड़ी इस लड़ाई में जनता से साथ आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने ड्रग्स की तस्करी के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा हुआ है। कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही और साथ ही ड्रग तस्करों की नेटवर्क का खात्मा किया जा रहा है। तस्करों से जुड़ी संपत्तियों की पहचान की जा रही है और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि तस्करी में जो भी शामिल हो चाहे वह कितना ही ताकतवर क्यों न हो बख्शा नहीं जाएगा।
स्टेडियम का भी किया उद्घाटन
सुक्खू ने शिमला के संजौली इलाके में एक स्टेडियम का उद्घाटन भी किया। 3.18 करोड़ रुपये की लागत से बने इस स्टेडियम में खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक ओपन मैदान, एक हॉल, एक ओपन हॉल और एक रसोईघर के साथ-साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
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