हिमाचल में कहां से आ रहे पाकिस्तान समर्थन वाले गुब्बारे, गुत्थी सुलझाने पुलिस ने अब उठाया यह कदम

संक्षेप:

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को जब्त कर लिया। साथ ही अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए पुलिस ने किसी भी अन्य संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी की आशंका को खत्म करने के लिए आसपास के इलाकों का भी निरीक्षण किया था।

Dec 17, 2025 03:12 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, शिमला, हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पिछले कुछ हफ्तों से PIA (पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस) या पाकिस्तानी झंडे छपे हुए गुब्बारे देखे जा रहे हैं। जिसके बाद अब राज्य की पुलिस ने इन गुब्बारों के सोर्स का पता लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों पंजाब और राजस्थान की पुलिस से संपर्क किया है। साथ ही पुलिस ने इस बारे में भारतीय वायु सेना के अधिकारियों से भी संपर्क किया है। हालांकि इस मामले में अबतक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, लेकिन पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इन गुब्बारों के सोर्स के बारे में स्थानीय दुकानदारों से भी पूछताछ कर रही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान प्रदेश के हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में PIA लिखे तथा I LOVE PAKISTAN लिखे गुब्बारे मिल चुके हैं।

पुलिस का कहना है कि, 'अब तक इन गुब्बारों के अंदर कोई संदिग्ध डिवाइस जैसे गैजेट, सर्विलांस डिवाइस, ट्रैकर या सामान नहीं मिला है। हमने पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों में अपने समकक्षों से संपर्क किया है, जहां इसी तरह के गुब्बारे मिले थे, ताकि उनकी राय जानी जा सके।'

हाल ही में प्रदेश की दौलतपुर पुलिस चौकी के तहत चलेत गांव के निवासी तब घबरा गए थे, जब एक ग्रामीण के घर की छत पर PIA लिखा हुआ हवाई जहाज के आकार का एक गुब्बारा मिला था। इसके बाद उसने तुरंत इस बारे में दौलतपुर पुलिस चौकी को सूचना दी थी।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गुब्बारे को जब्त कर लिया था। साथ ही अतिरिक्त सावधानी के तौर पर पुलिस ने किसी भी अन्य संदिग्ध वस्तु की मौजूदगी की आशंका को खत्म करने के लिए आसपास के इलाकों का भी निरीक्षण किया था।

इससे पहले 8 दिसंबर को, गगरेट सब-डिवीजन के टटेहरा गांव में भी तीन ऐसे ही गुब्बारे मिले थे। इन गुब्बारों पर पाकिस्तानी झंडा था और उन पर 'आई लव पाकिस्तान' लिखा हुआ था। इसके अलावा, पिछले कुछ महीनों में हमीरपुर और कांगड़ा जिलों में भी इसी तरह के गुब्बारे मिले थे।

सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
