काम की बात: हिमाचल सरकार का इन कर्मचारियों को तोहफा, घर बनाने के लिए मिलेगी 3 लाख रु की मदद
Maharishi Valmiki Kamgaar Awas Yojana: हिमाचल में महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना लॉन्च की गई है। योजना के तहत वाल्मीकि समुदाय के पात्र सफाई कर्मचारियों को पक्के घर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
Maharishi Valmiki Kamgaar Awas Yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वाल्मीकि समुदाय के पात्र सफाई कर्मचारियों को पक्के घर के निर्माण के लिए 3 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सीएम ने बताया कि योजना के लिए पात्र व्यक्ति की परिवारिक सालाना आय ढाई लाख रुपये से कम होनी चाहिए और उनके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
योजना की शुरुआत करते हुए क्या बोले सीएम?
सीएम ने कहा कि वाल्मीकि समाज का सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समाज के भाइयों-बहनों से संवाद कर उनके कल्याण और उत्थान के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना के तहत 2.50 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। समाज के हित में एक और योजना लाने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि हर जरूरतमंद परिवार को संबल मिले।
हिमाचल सरकार ने यह योजना महर्षि वाल्मीकि जयंती के मौके पर शुरू की है। सीएम ने यहां कृष्ण नगर स्थित भगवान वाल्मीकि मंदिर के दर्शन भी किए।
मंदिर के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद
इस दौरान मंदिर के लिए 25 लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान करते हुए कहा कि कृष्णा नगर में लंबे समय से रह रहे सभी समुदायों को सम्मान और समान अवसर मिले इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार इलाके के परिवारों और घरों का सर्वे करवाएगी और एक कल्याणकारी योजना तैयार करने पर विचार करेगी।
सीएम ने महर्षि वाल्मीकि को सांस्कृतिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक विरासत का महान प्रतीक बताते हुए सुक्खू ने कहा कि रामायण की रचना के जरिए उन्होंने मानवता को सत्य, न्याय, करुणा, त्याग और कर्तव्य का संदेश दिया है। वे आज भी समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं।
सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस संविधान और उसके मूल्यों में विश्वास रखती है और इसके साथ ही राज्य सरकार हर नागरिक के सामाजिक न्याय, समानता और सम्मान हो इसके लिए प्रतिबद्ध है। सरकार वाल्मीकि समाज के लिए लगातार काम कर रही है।
एनसीसी हैंगर के विस्तारित हिस्से का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने सोमवार को कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डे पर एनसीसी हैंगर के विस्तारित हिस्से का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि 'देवभूमि हिमाचल में विमानन सुविधाओं का विस्तार प्रदेश के विकास को नई गति देने के साथ-साथ युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। इससे युवा अपने सपनों को नई उड़ान देने और विमानन क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे।'
(पीटीआई के इनपुट के साथ)
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