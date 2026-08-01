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हिमाचल विधानसभा का मॉनसून सत्र 21 अगस्त से, किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष?

By Mohit
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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अधिसूचना जारी हो चुकी है और विधायकों ने तैयारी कर ली है। पिछली बार विपक्ष ने सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश की थी ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है एकबार उन्हीं में से कुछ मुद्दों पर फिर से तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

himachal assembly
सत्र 21 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा। यह सत्र 3 सितंबर तक चलेगा।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र के सियासी तौर से काफी अहम रहने की उम्मीद है। पिछले बजट सत्र के बाद प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थिति, राज्य की वित्तीय चुनौतियां, कर्मचारियों और पेंशन से जुड़े मामले, कानून-व्यवस्था, विभिन्न सरकारी फैसले और भाजपा नेताओं और विधायकों पर एफआईआर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच लगातार आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। ऐसे में इन मुद्दों के सदन में प्रमुखता से उठने की संभावना है। माना जा रहा है कि कई विषयों पर सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्ष भाजपा आमने-सामने नजर आ सकते हैं और सत्र के दौरान तीखी बहस देखने को मिल सकती है।

इसी बीच हिमाचल प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने शनिवार को मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि 14वीं विधानसभा का 12वां सत्र 21 अगस्त को सुबह 11 बजे शुरू होगा। यह सत्र 3 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान सदन की कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद सत्र की अधिसूचना जारी की गई है।

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किन-किन दिन नहीं लगेगा सदन?

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार 22 अगस्त शनिवार को भी सदन की बैठक होगी। वहीं 28, 29 और 30 अगस्त को बैठकें नहीं रखी गई हैं। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 29 अगस्त को शनिवार होने के कारण सदन की कार्यवाही निर्धारित नहीं की गई है। इसके बाद सदन की बैठकें तय कार्यक्रम के अनुसार फिर शुरू होंगी।

उन्होंने कहा कि 27 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस निर्धारित किया गया है। इस दिन निजी सदस्यों के विधेयक और प्रस्ताव सदन में पेश किए जाएंगे और उन पर चर्चा होगी। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल, शून्यकाल, विधायी कार्य और जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है।

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विधायकों ने शुरू कर दी तैयारी

अधिसूचना जारी होने के साथ ही सभी विधायकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े प्रश्न, सूचनाएं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और अन्य संसदीय कार्य विधानसभा सचिवालय को भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। विधायक यह जानकारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भेज सकते हैं। इसके आधार पर आगामी कार्यसूची तैयार की जाएगी।

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सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

प्रदेश में हाल के महीनों में सामने आए कई मुद्दों को देखते हुए इस मॉनसून सत्र पर सभी की नजर रहेगी। विपक्ष पहले ही कई मामलों में सरकार को घेरने की बात कह चुका है, जबकि सरकार अपने फैसलों और विकास कार्यों का पक्ष रखने की तैयारी में है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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