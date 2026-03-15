राज्यसभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग का डर, कुफरी के बाद अब कसौली में कांग्रेस विधायकों ने डाला डेरा; इस वजह से बदली रणनीति
सूत्रों का कहना है कि विधायक आज रात कसौली में ही रुकेंगे, जो चंडीगढ़ के काफी नजदीक है। इसके बाद सोमवार 16 मार्च की सुबह सभी विधायक हरियाणा विधानसभा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए रवाना होंगे।
हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के विधायक आज रविवार को शिमला से निकलकर सोलन जिले के कसौली क्षेत्र पहुंच गए। बताया जा रहा है कि मौसम खराब होने की वजह से कुफरी में ठहरे ये विधायक रविवार को वहां से रवाना हुए और कसौली में उनका ठहराव तय किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक हरियाणा कांग्रेस के विधायक रविवार को शिमला के पास स्थित होटलों से कमरा खाली करने के बाद पहले वाइल्ड फ्लावर हॉल, छराबड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने दोपहर का भोजन किया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी वहां पहुंचे और उन्होंने विधायकों से मुलाकात की। बताया गया कि मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ दोपहर का भोजन किया और उनसे बातचीत भी की। इसके बाद विधायक सोलन जिले के कसौली की ओर रवाना हो गए।
सूत्रों का कहना है कि विधायक आज रात कसौली में ही रुकेंगे, जो चंडीगढ़ के काफी नजदीक है। इसके बाद सोमवार 16 मार्च की सुबह सभी विधायक हरियाणा विधानसभा में होने वाले राज्यसभा चुनाव के मतदान के लिए रवाना होंगे।
हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव
बता दें कि हरियाणा के कांग्रेस विधायक 13 मार्च की शाम को शिमला के पास कुफरी स्थित एक साहसिक पर्यटन रिसॉर्ट में पहुंचे थे। वहां उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी। दो दिन तक वे इसी इलाके में रहे और रविवार को वहां से कमरा खाली कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक हलकों में “रिसॉर्ट राजनीति” के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल हरियाणा में 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। इसी वजह से पार्टी ने अपने विधायकों को एक साथ सुरक्षित स्थान पर रखने की रणनीति अपनाई है।
पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात
इससे पहले 14 मार्च को भी हरियाणा के कांग्रेस विधायकों की गतिविधियां चर्चा में रही थीं। उस दिन विधायक कुफरी से निकलकर चायल के एक होटल में दोपहर का भोजन करने पहुंचे थे और शाम को फिर से कुफरी स्थित रिसॉर्ट लौट गए थे। पूरे समय हिमाचल प्रदेश पुलिस की कड़ी सुरक्षा तैनात रही और विधायकों की बसों को पुलिस सुरक्षा के साथ आगे-पीछे चलाया गया।
कुफरी के रिसॉर्ट तक पहुंचाया गया था
बताया जाता है कि हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक 13 मार्च को चंडीगढ़ में हुई थी, जिसके बाद पार्टी के 31 विधायक बसों के जरिए हिमाचल प्रदेश पहुंचे थे। हिमाचल की सीमा में प्रवेश करते ही पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई और उन्हें सीधे कुफरी के रिसॉर्ट तक पहुंचाया गया था।
कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं
हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सदस्य हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के पास 48 विधायक हैं और उसे कुछ अन्य विधायकों का समर्थन भी बताया जाता है, जबकि कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि दोनों दलों को एक-एक सीट मिलने की संभावना है, लेकिन पहले भी क्रॉस वोटिंग के कारण परिणाम बदल चुके हैं, इसलिए इस बार का चुनाव भी दिलचस्प माना जा रहा है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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