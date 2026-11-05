सरकार की आलोचना करने पर किसी का फेसबुक अकाउंट बंद किया जा सकता है? HC ने क्या कहा
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि सरकार बिना ठोस आधार फेसबुक अकाउंट बंद नहीं कर सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुआवजा लगाने चेतावनी भी दे डाली।
सरकार की आलोचना करने पर किसी व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट बंद किया जा सकता है या नहीं, इस सवाल पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि सरकार बिना किसी ठोस तथ्य या आधार के किसी व्यक्ति की फेसबुक आईडी मनमाने ढंग से बंद नहीं करवा सकती। अदालत ने सरकार को संबंधित फेसबुक अकाउंट बहाल करने के संबंध में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं होने पर सरकार पर मुआवजा लगाने की चेतावनी भी दी है।
यह मामला पूर्व मुख्य संसदीय सचिव (सीपीएस) नीरज भारती, बलदेव कुमार उर्फ बंटी सिराजी और पूर्व डिप्टी एडवोकेट जनरल विनय शर्मा के फेसबुक अकाउंट बंद किए जाने से जुड़ा है। इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर आरोप लगाया है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट बंद करवाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनके फेसबुक अकाउंट भी सरकार के कहने पर मेटा कंपनी ने बंद किए हैं। उन्होंने इसे सरकार का तानाशाही रवैया बताते हुए अदालत से अपने अकाउंट जल्द बहाल करवाने की मांग की है।
मामले की सुनवान के दौरान क्या बोले जज?
न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश भूपेश शर्मा की खंडपीठ के समक्ष दो अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का फेसबुक अकाउंट बंद करने के लिए उचित आधार होना जरूरी है। सरकार मनमाने तरीके से किसी की सोशल मीडिया आईडी बंद नहीं कर सकती। अदालत ने सरकार को इस मामले में अकाउंट बहाल करने के संबंध में निर्णय लेने को कहा है। निर्देशों का पालन नहीं होने पर मुआवजा लगाने की चेतावनी दी गई है।
अगली सुनवाई 26 नवंबर को होगी
सुनवाई के दौरान रजिस्ट्री की रिपोर्ट में बताया गया कि मेटा कंपनी को जिस पते पर नोटिस भेजा गया था, वहां कंपनी नहीं मिली। इस कारण नोटिस की तामील नहीं हो सकी। इस पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को दो दिनों के भीतर मेटा कंपनी का सही पता अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सही पता मिलने के बाद कंपनी को अगली सुनवाई के लिए नए सिरे से नोटिस जारी किया जाएगा। अदालत ने दोनों मामलों की अगली सुनवाई 26 नवंबर को निर्धारित की है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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