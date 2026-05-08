खांसी ने 3 साल तक रुलाया, डॉक्टर ने फेफड़ों से जो निकाला उसे देख उड़ गए होश!
उसने एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी कई जांच भी करवाईं, लेकिन किसी जांच में यह पता नहीं चल पाया कि परेशानी आखिर किस वजह से हो रही है। लगातार खांसी और इलाज के बावजूद राहत नहीं मिलने से युवक काफी परेशान हो चुका था।
शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में डॉक्टरों ने एक ऐसे मामले का सफल इलाज किया है, जिसने खुद मरीज के साथ-साथ डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। सिरमौर जिले के कुलधिना क्षेत्र का 27 वर्षीय युवक पिछले तीन साल से लगातार खांसी से परेशान था, लेकिन कई जांच और अस्पतालों के चक्कर लगाने के बावजूद बीमारी की असली वजह सामने नहीं आ पा रही थी। आखिरकार आईजीएमसी में हुई ब्रोंकोस्कोपी के दौरान युवक के फेफड़े में फंसा करीब एक इंच लंबा और मोटा पेच मिला, जिसे डॉक्टरों ने सिर्फ सात मिनट में बाहर निकाल दिया।
डॉक्टरों के मुताबिक युवक लंबे समय से खांसी की शिकायत लेकर अलग-अलग निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज करवा रहा था। उसने एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी कई जांच भी करवाईं, लेकिन किसी जांच में यह पता नहीं चल पाया कि परेशानी आखिर किस वजह से हो रही है। लगातार खांसी और इलाज के बावजूद राहत नहीं मिलने से युवक काफी परेशान हो चुका था।
ब्रोंकोस्कोपी करवाने की सलाह दी गई थी
आखिर में युवक शिमला स्थित आईजीएमसी के पल्मोनरी विभाग पहुंचा। यहां सहायक प्रोफेसर डॉ. सुरभि जग्गी ने उसकी पुरानी रिपोर्टें देखीं और ब्रोंकोस्कोपी करवाने की सलाह दी। जांच के दौरान पता चला कि युवक के दाहिने फेफड़े के निचले हिस्से यानी ब्रॉन्कस में एक पेच फंसा हुआ है। इसके बाद डॉक्टरों की टीम ने फॉरसेप्स की मदद से उसे सावधानी से बाहर निकाल लिया।
पेच लंबे समय से फेफड़े में फंसा हुआ था
डॉ. सुरभि जग्गी ने बताया कि सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि युवक को खुद भी नहीं पता था कि उसने यह पेच कब निगल लिया। डॉक्टरों के अनुसार पेच लंबे समय से फेफड़े में फंसा हुआ था और यही उसकी लगातार खांसी की वजह बन रहा था। ब्रोंकोस्कोपी की प्रक्रिया पहली ही कोशिश में सफल रही और इसे पूरा करने में सिर्फ सात मिनट लगे।
युवक की हालत में काफी सुधार है
अस्पताल प्रशासन के अनुसार पेच निकलने के बाद युवक की हालत में काफी सुधार है और अब वह पहले से बेहतर महसूस कर रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में पल्मोनरी विभाग के एचओडी डॉ. मलय सरकार, डॉ. आरएस नेगी, डॉ. सुनील शर्मा और डॉ. डिंपल का भी सहयोग रहा।
आईजीएमसी के डॉक्टरों का कहना है कि कई बार लंबे समय तक बनी रहने वाली खांसी के पीछे असामान्य कारण भी हो सकते हैं और ऐसे मामलों में विस्तृत जांच बेहद जरूरी हो जाती है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
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