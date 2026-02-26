आधी रात सड़क पर भिड़ गए अफसर; दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच घंटों चले टकराव की पूरी कहानी
दिल्ली पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में मांडली स्थित चांशल कैंप रिजॉर्ट पहुंची। वहां ठहरे यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को टीम ने हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। तभी हिमाचल पुलिस की एंट्री होती है और मामला बिगड़ गया।
शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार से शुरू हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा गुरुवार सुबह करीब 6 बजे जाकर थमा। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के अफसर सड़क पर ही भिड़ गए। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम पर ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। आधी रात मामला कोर्ट तक पहुंचा। अदालत से ट्रांजिट रिमांड की परमिशन मिलने के बाद भी हंगामा खत्म नहीं हुआ।
पूरा घटनाक्रम बुधवार को रोहडू के चिड़गांव इलाके से शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में मांडली स्थित चांशल कैंप रिजॉर्ट पहुंची। वहां ठहरे यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को टीम ने हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों कार्यकर्ता दिल्ली में हुई एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन और हंगामे के मामले में वांछित थे।
हिमाचल पुलिस ने दर्ज किया अपहरण केस
जब रिजॉर्ट से तीन लोग अचानक गायब हुए, तो शिकायतकर्ता संदीप रंजन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि 15-20 लोग जबरन मेहमानों को ले गए हैं और साथ में सीसीटीवी का डीवीआर व एक थार गाड़ी भी ले गए हैं। हिमाचल पुलिस का स्टैंड है कि नियमों के मुताबिक, किसी दूसरे राज्य की पुलिस को रेड करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है, जो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। इसी आधार पर थाना चिड़गांव में दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं अपहरण व दंगा संबंधी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सड़क से अदालत तक खींचतान
बुधवार दिनभर पुलिसिया 'चेज' चलता रहा। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के वाहनों को पहले कंडाघाट और फिर शोघी बैरियर पर रोक लिया। लंबी बहस के बाद टीम को शिमला के चक्कर स्थित कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने एसीजेएम शिमला की अदालत में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी लगाई। कानूनी दलीलों के बाद करीब रात 1 बजे अदालत ने तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को सौंप दी।
सुबह 6 बजे तक चला 'डिटेंशन' ड्रामा
अदालत से अनुमति मिलने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक, रिमांड मिलने के बावजूद औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के काफिले को शोघी बैरियर पर सुबह 5:55 बजे तक रोके रखा। अंततः गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो सकी।
बंधक बनाकर रखा- दिल्ली पुलिस का आरोप
रिमांड मिलने के बावजूद दिल्ली पुलिस के काफिले को तुरंत नहीं जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस के एसीपी राहुल विक्रम ने बताया कि उनकी सरकारी गाड़ियों को जब्त करने की कोशिश की गई, जबकि उनमें केस से जुड़े सबूत रखे थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें घंटों अवैध तरीके से डिटेन करके रखा गया।
घटना पर सियासी उबाल
इस पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस एक कानूनी ऑपरेशन पर थी, जिसमें राज्य पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते टकराव पैदा किया गया और पुलिस के बीच ही एफआईआर का खेल खेला गया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
