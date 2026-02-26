Hindustan Hindi News
आधी रात सड़क पर भिड़ गए अफसर; दिल्ली और हिमाचल पुलिस के बीच घंटों चले टकराव की पूरी कहानी

Feb 26, 2026 11:37 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
दिल्ली पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में मांडली स्थित चांशल कैंप रिजॉर्ट पहुंची। वहां ठहरे यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को टीम ने हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। तभी हिमाचल पुलिस की एंट्री होती है और मामला बिगड़ गया।

शिमला में हिमाचल और दिल्ली पुलिस के बीच बुधवार से शुरू हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा गुरुवार सुबह करीब 6 बजे जाकर थमा। एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन को लेकर यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के अफसर सड़क पर ही भिड़ गए। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस की टीम पर ही अपहरण का मुकदमा दर्ज कर दिया। आधी रात मामला कोर्ट तक पहुंचा। अदालत से ट्रांजिट रिमांड की परमिशन मिलने के बाद भी हंगामा खत्म नहीं हुआ।

पूरा घटनाक्रम बुधवार को रोहडू के चिड़गांव इलाके से शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में मांडली स्थित चांशल कैंप रिजॉर्ट पहुंची। वहां ठहरे यूथ कांग्रेस के तीन कार्यकर्ताओं को टीम ने हिरासत में लिया और अपने साथ ले गई। बताया जा रहा है कि ये तीनों कार्यकर्ता दिल्ली में हुई एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन और हंगामे के मामले में वांछित थे।

हिमाचल पुलिस ने दर्ज किया अपहरण केस

जब रिजॉर्ट से तीन लोग अचानक गायब हुए, तो शिकायतकर्ता संदीप रंजन ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी कि 15-20 लोग जबरन मेहमानों को ले गए हैं और साथ में सीसीटीवी का डीवीआर व एक थार गाड़ी भी ले गए हैं। हिमाचल पुलिस का स्टैंड है कि नियमों के मुताबिक, किसी दूसरे राज्य की पुलिस को रेड करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होती है, जो दिल्ली पुलिस ने नहीं दी। इसी आधार पर थाना चिड़गांव में दिल्ली पुलिस की टीम के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं अपहरण व दंगा संबंधी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।

सड़क से अदालत तक खींचतान

बुधवार दिनभर पुलिसिया 'चेज' चलता रहा। हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के वाहनों को पहले कंडाघाट और फिर शोघी बैरियर पर रोक लिया। लंबी बहस के बाद टीम को शिमला के चक्कर स्थित कोर्ट लाया गया। दिल्ली पुलिस ने एसीजेएम शिमला की अदालत में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी लगाई। कानूनी दलीलों के बाद करीब रात 1 बजे अदालत ने तीनों आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड दिल्ली पुलिस को सौंप दी।

सुबह 6 बजे तक चला 'डिटेंशन' ड्रामा

अदालत से अनुमति मिलने के बाद भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक, रिमांड मिलने के बावजूद औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के काफिले को शोघी बैरियर पर सुबह 5:55 बजे तक रोके रखा। अंततः गुरुवार सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो सकी।

बंधक बनाकर रखा- दिल्ली पुलिस का आरोप

रिमांड मिलने के बावजूद दिल्ली पुलिस के काफिले को तुरंत नहीं जाने दिया गया। दिल्ली पुलिस के एसीपी राहुल विक्रम ने बताया कि उनकी सरकारी गाड़ियों को जब्त करने की कोशिश की गई, जबकि उनमें केस से जुड़े सबूत रखे थे। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें घंटों अवैध तरीके से डिटेन करके रखा गया।

घटना पर सियासी उबाल

इस पूरे घटनाक्रम पर नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की सुक्खू सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस एक कानूनी ऑपरेशन पर थी, जिसमें राज्य पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते टकराव पैदा किया गया और पुलिस के बीच ही एफआईआर का खेल खेला गया।

