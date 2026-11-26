रिश्ता खत्म होने पर शादी जारी रखना भी क्रूरता; दिव्यांग पति के तलाक मामले में HC की अमह टिप्पणी
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने 18 साल से अलग रहे दंपती के तलाक के मामले में कहा है कि रिश्ता खत्म होने पर शादी जारी रखना भी क्रूरता है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने तलाक को मंजूरी दे दी।
शादी से पहले ही पत्नी को पति की दिव्यांगता की जानकारी थी, लेकिन शादी के बाद दोनों के रिश्तों में ऐसी कड़वाहट आई कि वे एक-दूसरे से अलग हो गए। करीब 18 साल से अलग रह रहे इस दंपती के मामले में हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने दिव्यांग पति को निचली अदालत से मिले तलाक के आदेश को बरकरार रखा है।
न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की अदालत ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए कहा कि जब पति-पत्नी के बीच भावनात्मक और व्यावहारिक रिश्ता पूरी तरह समाप्त हो चुका हो और साथ रहने की कोई संभावना न हो, तो विवाह को बनाए रखना भी क्रूरता के समान है।
50 फीसदी दिव्यांग है पति
मामले के अनुसार दोनों की शादी 28 अप्रैल, 2005 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी। उनकी एक बेटी भी है। शादी से पहले लड़की पक्ष को बता दिया गया था कि युवक के बाएं हाथ में जलने की चोट के कारण 50 प्रतिशत दिव्यांगता है। इस जानकारी के बावजूद लड़की पक्ष ने विवाह पर सहमति जताई थी।
मारती थी ताने, पति ने कोर्ट में बताया
पति ने अदालत में आरोप लगाया कि शादी के बाद पत्नी का व्यवहार उसके और उसके परिवार के प्रति क्रूर हो गया। वह बार-बार आत्महत्या करने और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने की धमकी देती थी। पति का आरोप था कि पत्नी उसकी दिव्यांगता को लेकर ताने मारती थी और बिना किसी उचित कारण के बार-बार मायके चली जाती थी।
2008 से रह रहे थे अलग
पति के अनुसार सितम्बर 2008 से दोनों अलग रह रहे थे। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें और गवाहों के बयान देखे। अदालत ने पाया कि पत्नी अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। वहीं, गवाहों के बयानों से पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और बिना उचित कारण उसका परित्याग करने की बात साबित हुई। अदालत ने इन परिस्थितियों को वैवाहिक क्रूरता और परित्याग का आधार माना।
कोर्ट ने फैसले में और क्या-क्या कहा?
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष वर्ष 2008 से अलग रह रहे हैं और उनके बीच आपसी विश्वास पूरी तरह खत्म हो चुका है। विवाह को दोबारा सामान्य बनाने की कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती। ऐसे में निचली अदालत के तलाक के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अदालत ने पत्नी की अपील खारिज करते हुए दिव्यांग पति को दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा।
रिपोर्ट - यूके शर्मा
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