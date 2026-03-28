शिमला: किन्नर के भेष में मंदिरों में घूम रहा था बांग्लादेशी छात्र, पूर्व CM जयराम ठाकुर बोले- बड़ी सुरक्षा चूक
खुफिया विफलता बताते हुए विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि छात्र वीजा पर आकर धार्मिक स्थलों का दौरा करना और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाना गंभीर चिंता का विषय है।
शिमला में एक बांग्लादेशी स्टूडेंट के किन्नर के भेष में मंदिरों और बाजारों में घूमने के मामले में विपक्ष के नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इसे गंभीर मामला और खुफिया विभाग की नाकामी करार दिया है।
ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि ‘वह शख्स बांग्लादेश का रहने वाला है और किसी खास समुदाय से ताल्लुक रखता है। वह आजीविका के लिए अलग-अलग मंदिरों और जगहों पर घूम रहा था। वह बांग्लादेश का नागरिक है और खबरों के मुताबिक वीजा पर यहां आया है। ऐसा लगता है कि वह मंदिरों समेत विभिन्न स्थानों का दौरा कर रहा है और अपना गुजारा कर रहा है।’
जयराम ने मामले को गंभीर बताया
खुफिया विफलता बताते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि छात्र वीजा पर आकर धार्मिक स्थलों का दौरा करना और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाना गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे व्यक्ति अलग-अलग जगहों की यात्रा के दौरान सूचनाएं भी इकट्ठा कर रहे होंगे। हो सकता है धार्मिक जगहों पर घूमते हुए पैसे कमाने के लिए ऐसे तरीके अपनाए गए हों। यह गंभीर बात है और इसकी ठीक से जांच होनी चाहिए।'
इन गतिविधियों की वैधता पर सवाल उठाते हुए, ठाकुर ने आगे कहा ‘इस तरह (भेष बदलकर) की व्यापार करना कानून के खिलाफ है। ऐसे लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए और उनकी सही से जांच की जाए। खुफिया एजेंसियों को सतर्क रहना चाहिए। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, लोगों की सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारी और सतर्कता आवश्यक है।’
क्या है मामला?
पुलिस को 27 मार्च को एक शिकायत मिली थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति खुद को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर बांग्लादेशी बताता है लेकिन शिमला भेष बदलकर घूम रहा है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि वह साड़ी पहनकर मंदिरों के बाहर लोगों से पैसे भी मांगता हुए देखा गया है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो व्यक्ति की पहचान मोहम्मद शाहिदुल्ल के रूप में हुई। जांच में ये भी सामने आया कि वह शिमला स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बीजेएमसी की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस पूछताछ में शख्स ने बताया कि वह किन्नर समुदाय से जुड़ा है और काली माता का भक्त है। मामले में किसी भी व्यक्ति ने उसके खिलाफ जबरन पैसा ऐंठने की शिकायत दर्ज नहीं की है।
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