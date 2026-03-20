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हिमाचल CM के मीडिया एडवाइजर के बेटे पर हमला, गनपॉइंट पर अपहरण की कोशिश; सभी आरोपी फरार

Mar 20, 2026 10:48 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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बदमाशों ने युवक को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की और उसे बंदूक दिखाकर धमकाया। हालात तेजी से बिगड़ते देख युवक ने बड़ा फैसला लिया और किसी तरह आरोपियों के कब्जे से निकलकर छलांग लगा दी।

हिमाचल CM के मीडिया एडवाइजर के बेटे पर हमला, गनपॉइंट पर अपहरण की कोशिश; सभी आरोपी फरार

राजधानी शिमला से सटे मशोबरा इलाके में शुक्रवार दोपहर एक सनसनीखेज और हाईप्रोफाइल वारदात सामने आई, जहां कुछ हथियारबंद बदमाशों ने मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के बेटे का गनपॉइंट पर अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि युवक ने हिम्मत और सूझबूझ दिखाते हुए मौके से छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली। उसे हल्की चोटें आई हैं। लेकिन वह सुरक्षित बताया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार यह घटना दोपहर करीब 1:30 बजे तारापुर-मशोबरा क्षेत्र में हुई। जानकारी के मुताबिक हिमाचल नंबर की एक सफेद आल्टो कार अचानक मौके पर पहुंची, जिसमें दो-तीन लोग सवार थे। बदमाशों ने युवक को जबरन गाड़ी में बैठाने की कोशिश की और उसे बंदूक दिखाकर धमकाया। हालात तेजी से बिगड़ते देख युवक ने बड़ा फैसला लिया और किसी तरह आरोपियों के कब्जे से निकलकर छलांग लगा दी।

बताया जा रहा है कि युवक ने मौके की नजाकत को समझते हुए अपनी जान जोखिम में डालकर भागने में सफलता हासिल की। इस दौरान उसे कोई चोट नहीं आई, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद प्रदेश पुलिस के उच्च अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा कर हालात का जायजा लिया।

इस मामले को और गंभीर बनाता है यह तथ्य कि जिस युवक को निशाना बनाया गया, वह मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बेटा है और खुद भी एक राजनीतिक दल में युवा नेता के तौर पर सक्रिय है। इस वजह से यह मामला हाईप्रोफाइल बन गया है और पुलिस भी इसे बेहद गंभीरता से ले रही है।

फिलहाल शिमला पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बदमाशों द्वारा इस्तेमाल की गई सफेद आल्टो कार को बरामद कर लिया है, लेकिन सभी आरोपी मौके से फरार होने में सफल रहे। पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और संदिग्धों की तलाश तेज कर दी गई है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि जिस कार में बदमाश सवार थे, उसका नंबर फर्जी था। इससे साफ है कि आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस अब इस मामले में तकनीकी जांच के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, जिससे आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके।

दिनदहाड़े हुई इस घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले को पूरी गंभीरता से लिया गया है और जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

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