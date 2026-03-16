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शिमला में अचानक बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा; ओलावृष्टि और बारिश से सर्द हुआ मौसम

Mar 16, 2026 05:17 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को मौसम ने अचानक ऐसा करवट ली कि दिन के समय ही रात जैसा अंधेरा छा गया। दोपहर करीब तीन बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते शहर में रोशनी कम हो गई।

शिमला में अचानक बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा; ओलावृष्टि और बारिश से सर्द हुआ मौसम

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को मौसम ने अचानक ऐसा करवट ली कि दिन के समय ही रात जैसा अंधेरा छा गया। दोपहर करीब तीन बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते शहर में रोशनी कम हो गई। हालात ऐसे हो गए कि कई दुकानदारों को अपनी दुकानों में लाइटें जलानी पड़ीं, जबकि सड़क पर चल रहे वाहन चालकों ने भी हेडलाइटें ऑन कर दीं। अचानक बदले इस मौसम ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को चौंका दिया। करीब आधे घण्टे तक शिमला अंधकारमय रहा। इसके बाद मौसम।सामान्य हो गया, लेकिन बारिश व ओलावृष्टि का दौर रुक-रुक कर चलता रहा।

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सुबह से ही शहर में बादलों का डेरा था और बीच-बीच में तेज हवाएं चल रही थीं। दोपहर के समय मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। संजौली सहित शहर के कुछ उपनगरीय क्षेत्रों में भी ओले गिरे, जिससे सड़कें कुछ समय के लिए सफेद नजर आने लगीं।

अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन से जहां लोग हैरान दिखाई दिए, वहीं मॉल रोड व रिज मैदान में घूमने आए सैलानियों ने इस बदले मौसम का जमकर आनंद लिया। ठंडी हवाओं और बारिश के चलते वातावरण में सर्दी का अहसास बढ़ गया। कई लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े। पर्यटकों व स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद मार्च के मध्य में दिसंबर जैसा ठंडा मौसम महसूस हो रहा है।

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आगे कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच से छह घंटों के दौरान चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला जिला के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है।

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मौसम विभाग ने 17 और 18 मार्च के लिए 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 मार्च को भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 मार्च के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।

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मौसम में आए इस बदलाव ने लंबे समय से चल रहे ड्राई स्पेल को भी तोड़ दिया है। बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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