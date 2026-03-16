शिमला में अचानक बदला मौसम, दिन में छाया अंधेरा; ओलावृष्टि और बारिश से सर्द हुआ मौसम
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को मौसम ने अचानक ऐसा करवट ली कि दिन के समय ही रात जैसा अंधेरा छा गया। दोपहर करीब तीन बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते शहर में रोशनी कम हो गई।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को मौसम ने अचानक ऐसा करवट ली कि दिन के समय ही रात जैसा अंधेरा छा गया। दोपहर करीब तीन बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और देखते ही देखते शहर में रोशनी कम हो गई। हालात ऐसे हो गए कि कई दुकानदारों को अपनी दुकानों में लाइटें जलानी पड़ीं, जबकि सड़क पर चल रहे वाहन चालकों ने भी हेडलाइटें ऑन कर दीं। अचानक बदले इस मौसम ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को चौंका दिया। करीब आधे घण्टे तक शिमला अंधकारमय रहा। इसके बाद मौसम।सामान्य हो गया, लेकिन बारिश व ओलावृष्टि का दौर रुक-रुक कर चलता रहा।
सुबह से ही शहर में बादलों का डेरा था और बीच-बीच में तेज हवाएं चल रही थीं। दोपहर के समय मौसम ने अचानक करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। इस दौरान कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। संजौली सहित शहर के कुछ उपनगरीय क्षेत्रों में भी ओले गिरे, जिससे सड़कें कुछ समय के लिए सफेद नजर आने लगीं।
अचानक हुए इस मौसम परिवर्तन से जहां लोग हैरान दिखाई दिए, वहीं मॉल रोड व रिज मैदान में घूमने आए सैलानियों ने इस बदले मौसम का जमकर आनंद लिया। ठंडी हवाओं और बारिश के चलते वातावरण में सर्दी का अहसास बढ़ गया। कई लोगों को फिर से गर्म कपड़े निकालने पड़े। पर्यटकों व स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद मार्च के मध्य में दिसंबर जैसा ठंडा मौसम महसूस हो रहा है।
आगे कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग के अनुसार अगले पांच से छह घंटों के दौरान चम्बा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू और शिमला जिला के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जारी है, जबकि निचले इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है।
मौसम विभाग ने 17 और 18 मार्च के लिए 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज अंधड़, बिजली गिरने और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 19 मार्च को भारी बारिश, ओलावृष्टि, बिजली कड़कने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 20 मार्च के लिए फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम में आए इस बदलाव ने लंबे समय से चल रहे ड्राई स्पेल को भी तोड़ दिया है। बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है।
रिपोर्ट : यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।