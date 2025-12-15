Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़shimla two places caught fire old building turned to ashes newly made temple also burnt but no casualities
पुरानी इमारत राख, नया मंदिर भी जल गया; शिमला में दो जगह आग का कहर, एक राहत

संक्षेप:

Dec 15, 2025 11:56 am ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
शिमला जिला में आग की दो अलग-अलग घटनाओं में भारी नुकसान हुआ है। पहली घटना रामपुर क्षेत्र की है, जहां एक नव-निर्मित मंदिर आग से पूरी तरह नष्ट हो गया। जबकि दूसरी घटना शिमला शहर के रिहायशी इलाके में हुई, जहां एक पुरानी इमारत जलकर राख हो गई। दोनों ही मामलों में राहत की बात यह रही कि किसी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ है।

पुलिस के अनुसार, पहली घटना रविवार की शाम को रामपुर उपमंडल के नोगवैली क्षेत्र के बाहली गांव में हुई। यहां टेरू नरेल मंदिर में अचानक आग लग गई। लकड़ी और चादर की छत से बने इस मंदिर का निर्माण परशुराम मंदिर समिति की ओर से किया गया था। इस पर करीब 10 लाख रुपये की लागत आई थी। आग इतनी भीषण थी कि मंदिर के अंदर स्थापित देवता की मूर्ति पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परशुराम मंदिर समिति के सदस्यों ने मौके का जायजा लिया। समिति के प्रधान खेल चंद नेगी ने बताया कि मंदिर हाल ही में बनाया गया था और इसमें श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई थी।

समिति ने इस घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस थाना रामपुर में एफआईआर दर्ज करवाई है और आगजनी की आशंका जताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दूसरी घटना शिमला शहर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह तड़के हुई। मच्छी वाली कोठी के समीप एक पुरानी इमारत में भीषण आग लग गई। इससे पूरा भवन जलकर राख हो गया। जानकारी अनुसार इस भवन का मालिक वर्तमान में दिल्ली में रहता है। आग लगने के समय मकान पूरी तरह खाली था। इससे किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग की खबर मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक इमारत को भारी नुकसान हो चुका था। फिलहाल दोनों ही घटनाओं में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें जांच में जुटी हुई हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

