स्मार्ट टैग-GPS कॉलर; शिमला में आवारा कुत्तों से निपटने के लिए नगर निगम की नई पहल

नगर निगम शिमला के वेटनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉ. राहुल नेगी ने बताया कि स्मार्ट कॉलर में लगे QR कोड को स्कैन करते ही कुत्ते की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें उसकी उम्र, सेहत, नसबंदी, टीकाकरण और व्यवहार से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होगी।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमलाSun, 17 Aug 2025 03:36 PM
राजधानी शिमला में नगर निगम ने आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक अनोखी और बड़ी पहल शुरू कर दी है। 19 अगस्त से शहर में करीब चार हजार लावारिस कुत्तों को QR कोड और जीपीएस आधारित स्मार्ट कॉलर पहनाए जाएंगे। यह तकनीक कुत्तों की गतिविधियों, लोकेशन और व्यवहार पर निगरानी रखने में मदद करेगी। इस पहल से शिमला उत्तर भारत का पहला शहर बन जाएगा, जहां इतने बड़े पैमाने पर कुत्तों को डिजिटल पहचान और जीपीएस कॉलर से जोड़ा जाएगा। देश के कुछेक ही शहरों में अभी तक इस तरह का प्रयोग हुआ है।

हर कुत्ते का होगा डिजिटल रिकॉर्ड, कॉलर से मिलेगी जानकारी

नगर निगम शिमला के वेटनरी पब्लिक हेल्थ ऑफिसर डॉ. राहुल नेगी ने बताया कि स्मार्ट कॉलर में लगे QR कोड को स्कैन करते ही कुत्ते की पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। इसमें उसकी उम्र, सेहत, नसबंदी, टीकाकरण और व्यवहार से जुड़ी सभी जानकारी शामिल होगी। जीपीएस की मदद से नगर निगम नियंत्रण कक्ष से यह पता चल सकेगा कि कौन सा कुत्ता किस इलाके में घूम रहा है और उसकी गतिविधियां कैसी हैं।

डॉ. नेगी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि शिमला में हर कुत्ते की जानकारी रिकॉर्ड पर हो। स्मार्ट टैग से न केवल लोकेशन ट्रैक होगी बल्कि यह भी सुनिश्चित होगा कि सभी कुत्तों को समय पर टीकाकरण और देखभाल मिल सके।

मेयर बोले – आक्रामक कुत्तों पर रखी जाएगी खास नजर

नगर निगम शिमला के महापौर सुरेन्द्र चौहान ने बताया कि इस बड़े अभियान में सभी आवारा कुत्तों का नसबंदी, टीकाकरण और पूरा डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। हर कुत्ते को नंबरिंग की जाएगी। मेयर ने कहा कि आक्रामक स्वभाव वाले या बार-बार काटने वाले कुत्तों को चिन्हित कर टूटीकंडी डॉग हॉट में शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके। जीपीएस कॉलर से निगम कुत्तों की लोकेशन और उनके बदलते व्यवहार पर नजर रख सकेगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान में बाहर से आए विशेषज्ञ भी शामिल हैं और यह देश के नगर निकायों में अपनी तरह का पहला प्रयास है, जिसमें वैक्सीनेशन, स्टरलाइजेशन और डिजिटलाइजेशन एक साथ किए जा रहे हैं।

शहरवासियों को मिलेगी बड़ी राहत

शिमला में इस समय 4 हज़ार से ज्यादा आवारा कुत्ते हैं। हर महीने 100 से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले आईजीएमसी और डीडीयू अस्पतालों में दर्ज हो रहे हैं। कई बार महिलाएं और स्कूली बच्चे भी इनका शिकार बनते हैं। नगर निगम का मानना है कि स्मार्ट टैग और जीपीएस व्यवस्था से न केवल लोगों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि कुत्तों की संख्या और काटने की घटनाओं पर भी काबू पाया जा सकेगा।

मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव भी जारी

स्मार्ट टैग अभियान के साथ ही शिमला में 15 अगस्त से 29 अगस्त तक मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रही है। इस अभियान का शुभारंभ पिछले दिनों उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रिज मैदान से किया। इसमें नगर निगम शिमला, पशुपालन विभाग, ह्यूमेन पीपल एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठन मिशन रैबीज़ मिलकर काम कर रहे हैं।

इस अभियान में शहर के सभी 34 वार्डों में करीब 4,000 कुत्तों को एंटी रेबीज़ का टीका लगाया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला पर्यटन नगरी और प्रदेश की राजधानी है, यहां रोजाना कुत्तों के काटने के मामले आते हैं। ऐसे में यह अभियान और स्मार्ट टैग योजना मिलकर शहरवासियों को बड़ी राहत देंगे।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

