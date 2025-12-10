Wed, Dec 10, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़shimla royal family accused actor rahul bose fake domicile certificate case
एक्टर राहुल बोस की मुश्किलें बढ़ीं, शिमला के शाही परिवार ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप; पूरा मामला

एक्टर राहुल बोस की मुश्किलें बढ़ीं, शिमला के शाही परिवार ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप; पूरा मामला

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के शिमला शाही परिवार ने एक्टर राहुल बोस पर गंभीर आरोप लगाया है। जुब्बल शाही परिवार की सदस्य दिव्या कुमारी जुब्बल ने आरोप लगाया है कि राहुल बोस ने हिमाचल प्रदेश रग्बी फुटबॉल यूनियन चुनाव के लिए नकली हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है।

Dec 10, 2025 12:40 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान
share

शिमला शाही परिवार ने एक्टर राहुल बोस पर गंभीर आरोप लगाया है। जुब्बल शाही परिवार की सदस्य दिव्या कुमारी जुब्बल ने आरोप लगाया है कि राहुल बोस ने हिमाचल प्रदेश रग्बी फुटबॉल यूनियन चुनाव के लिए नकली हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है। दिव्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने अपने फायदे के लिए रग्बी के चुनावों में हेरफेर करने के लिए नकली हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक्टर राहुल बोस पर आरोप लगाते हुए दिव्या कुमारी जुब्बल ने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में रग्बी को बनाने के लिए दो साल तक अच्छी नीयत से काम किया था। उन्होंने कहा कि राहुल बोस ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मान्यता मिलने के बाद उन्हें स्टेट एसोसिएशन को लीड करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चार जिलों की यूनिट बनाई गई थीं। इनमें शिमला, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और कई टीमों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को नेशनल इवेंट्स के लिए भेजा गया और इस खेल के विकास के लिए खुद फंड्स भी जुटाए थे।

दिव्या कुमारी के अनुसार राहुल बोस ने 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया था। इसमें दावा किया गया था कि वह 16 साल से कसौली में रह रहे हैं। दिव्या ने कहा कि राहुल बोस असल में मुंबई के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र से चुनाव लड़ चुके हैं तो अचानक हिमाचली कैसे हो गए? दिव्या कुमारी ने कहा कि उनके आधार और पासपोर्ट में मुंबई लिखा है। दिव्या का आरोप है कि हिमाचल से आईआरएफयू चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए सर्टिफिकेट हासिल किया था।

इस दौरान शाही परिवार ने आरोप लगाया कि राहुल बोस को नई स्टेट बॉडी में फायदा पहुंचाने के लिए जल्दबाजी की गई। उन्होंने कहा कि 18 अक्टूबर को उन्होंने अचानक एक नया हिमाचल रग्बी एसोसिएशन बना दिया। दिव्या ने आरोप लगाया कि इस दौरान कोई चुनाव नहीं हुआ और ना ही कोई जिला प्रतिनिधि बुलाया गया।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।