एक्टर राहुल बोस की मुश्किलें बढ़ीं, शिमला के शाही परिवार ने लगाया फर्जीवाड़े का आरोप; पूरा मामला

शिमला शाही परिवार ने एक्टर राहुल बोस पर गंभीर आरोप लगाया है। जुब्बल शाही परिवार की सदस्य दिव्या कुमारी जुब्बल ने आरोप लगाया है कि राहुल बोस ने हिमाचल प्रदेश रग्बी फुटबॉल यूनियन चुनाव के लिए नकली हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाया है। दिव्या ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल ने अपने फायदे के लिए रग्बी के चुनावों में हेरफेर करने के लिए नकली हिमाचली डोमिसाइल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया था।

एक्टर राहुल बोस पर आरोप लगाते हुए दिव्या कुमारी जुब्बल ने कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश में रग्बी को बनाने के लिए दो साल तक अच्छी नीयत से काम किया था। उन्होंने कहा कि राहुल बोस ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि मान्यता मिलने के बाद उन्हें स्टेट एसोसिएशन को लीड करने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चार जिलों की यूनिट बनाई गई थीं। इनमें शिमला, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और कई टीमों को भी ट्रेनिंग दी गई थी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों को नेशनल इवेंट्स के लिए भेजा गया और इस खेल के विकास के लिए खुद फंड्स भी जुटाए थे।

दिव्या कुमारी के अनुसार राहुल बोस ने 24 सितंबर को हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल किया था। इसमें दावा किया गया था कि वह 16 साल से कसौली में रह रहे हैं। दिव्या ने कहा कि राहुल बोस असल में मुंबई के रहने वाले हैं और महाराष्ट्र से चुनाव लड़ चुके हैं तो अचानक हिमाचली कैसे हो गए? दिव्या कुमारी ने कहा कि उनके आधार और पासपोर्ट में मुंबई लिखा है। दिव्या का आरोप है कि हिमाचल से आईआरएफयू चुनाव लड़ने के योग्य होने के लिए सर्टिफिकेट हासिल किया था।