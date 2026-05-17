शिमला में खाई में गिरी बेकाबू कार; बाप-बेटी की मौत, बेटा और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

शिमला में शनिवार देर रात एक कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में पिता-पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा सहित दो लोग घायल हो गए।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ननखड़ी क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में पिता और उनकी बेटी की मौत हो गई, जबकि बेटा और कार ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा ननखड़ी-पुनन सड़क पर ननखड़ी चौक से आगे जंगल क्षेत्र में हुआ, जहां एक कार करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी।

पुलिस के अनुसार, दुर्घटना का पता शनिवार आधी रात के करीब हुई। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जो रात के समय अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पुनन के पास ड्राइवर कार पर से नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने पर थाना ननखड़ी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

बाप-बेटी ने मौके पर ही दम तोड़ा पुलिस को घटनास्थल पर सफेद रंग की कार नंबर एचपी-92-1701 पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में मिली। हादसे में 49 वर्षीय कुंदन लाल और उनकी 16 वर्षीय बेटी आकृति की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों ननखड़ी तहसील के शौली क्षेत्र के लौहटी गांव के रहने वाले थे। मृतक आकृति 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। हादसे में कुंदन लाल का 12 वर्षीय बेटा अरव गंभीर रूप से घायल हो गया। कार ड्राइवर 55 वर्षीय सतपाल भी गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। दोनों घायलों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है।

ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज पुलिस जांच में सामने आया है कि ड्राइवर सतपाल निवासी लौहटी, ननखड़ी कार चला रहा था। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने सतपाल के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। थाना ननखड़ी में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है।

एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद रविवार को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।

गौरतलब है कि बीती 11 मई को हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में तड़के एक टूरिस्ट गाड़ी के गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। मरने वालों में गुजरात के 5 टूरिस्ट और हिमाचल का एक व्यक्ति शामिल था। यह हादसा उस वक्त हुआ, जब 10 लोगों को ले जा रही एक टोयोटा इनोवा गाड़ी सड़क से फिसलकर करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई।