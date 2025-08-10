शिमला पुलिस ने 24 घंटे में बरामद किए तीनों लापता छात्र, फिरौती के लिए हुआ था अपहरण; एक गिरफ्तार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के तीन नाबालिग छात्रों के लापता होने की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली। शिमला पुलिस ने तीनों बच्चों को कोटखाई इलाके के एक घर से सुरक्षित बरामद कर लिया है। प्रथम दृष्टया मामला किडनैपिंग का सामने आया है।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल के तीन नाबालिग छात्रों के लापता होने की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा ली। शिमला पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों बच्चों को कोटखाई इलाके के एक घर से सुरक्षित बरामद कर लिया है। प्रथम दृष्टया मामला किडनैपिंग का सामने आया है। इस सिलसिले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार लिया है। पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई कार को भी जब्त कर लिया है।

लापता छात्रों की पहचान 11 साल के अंगद , हितेंद्र और विदांश के रूप में हुई है। तीनों छठी कक्षा में पढ़ते हैं। ये हिमाचल, पंजाब और हरियाणा के रहने वाले हैं। शनिवार दोपहर 12 बजकर 9 मिनट पर तीनों छात्र आउट-पास लेकर स्कूल से बाहर निकले थे। उन्हें शाम 5 बजे तक लौटना था, लेकिन समय बीतने के बाद भी वे हॉस्टल नहीं पहुंचे। स्कूल प्रबंधन ने तुरंत न्यू शिमला थाना पुलिस को सूचना दी और मामला दर्ज हुआ।

पुलिस के लिए तीनों को खोजना आसान नहीं था। उनके पास मोबाइल फोन नहीं था, जिससे लोकेशन ट्रेस करना संभव नहीं था। जांच के दौरान पुलिस को बीसीएस स्कूल परिसर के आसपास एक संदिग्ध कार दिखाई दी। कार की लोकेशन ट्रैक करने पर पता चला कि वह शिमला जिला के ऊपरी इलाके कोटखाई पहुंची है।

सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने आज कोटखाई के एक घर में दबिश दी, जहां से तीनों बच्चे सुरक्षित बरामद कर लिए गए। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया और संदिग्ध कार को कब्जे में ले लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्चों को लापता होने से पहले इसी कार में ले जाया गया था।

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे मामले की तह तक जाने का प्रयास कर रही है। इस मामले को फिरौती के एंगल से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि तीनों बच्चे सम्पन्न और प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। पंजाब व हरियाणा के रहने वाले दो बच्चे राजनेता के परिवार से ताल्लुक रखते हैं।

हिमाचल प्रदेश के डीजीपी अशोक तिवारी ने इस सफलता के लिए एसएसपी शिमला और पूरी पुलिस टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सफलता हिमाचल प्रदेश पुलिस के पेशेवरपन और टीम वर्क का प्रमाण है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है और जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा होने की संभावना है।