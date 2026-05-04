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शिमला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

May 04, 2026 12:37 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के कई नामी प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई।

शिमला के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब शहर के कई नामी प्रतिष्ठित स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने की खबर सामने आई। एहतियात के तौर पर शिमला के प्रतिष्ठित दयानंद पब्लिक स्कूल को तुरंत खाली कराया गया और बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया।

जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे स्कूल प्रबंधन को एक गुमनाम ई-मेल के जरिए धमकी मिली, जिसमें शहर के कुछ स्कूलों को निशाना बनाने की बात कही गई थी। जैसे ही यह सूचना मिली, स्कूल प्रशासन ने बिना देर किए अभिभावकों को संदेश भेजकर बच्चों को तुरंत घर ले जाने के लिए कहा। इसके बाद बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल परिसर पहुंच गए, जिससे वहां कुछ समय के लिए अफरा-तफरी और तनाव का माहौल बन गया।

मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी पुलिस

स्कूल प्रबंधन ने शुरुआत में अचानक छुट्टी किए जाने का कारण साफ नहीं किया, लेकिन बाद में पुलिस ने पुष्टि की कि यह कदम बम की धमकी के चलते उठाया गया है। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और बम निरोधक दस्ता तुरंत मौके पर पहुंचा। एसएसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि एक गुमनाम ई-मेल के जरिए यह धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रभावित स्कूलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अभी तक किसी भी स्थान पर कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। पुलिस की साइबर सेल इस ई-मेल को भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है।

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अफवाहों पर ध्यान देने की अपील

इस घटना के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल देखा गया, हालांकि प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है।

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गौरतलब है कि दयानंद पब्लिक स्कूल में इस तरह की बम की धमकी पहली बार सामने आई है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, जिला एवं सत्र न्यायालय और हिमाचल प्रदेश सचिवालय को भी बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल मिल चुके हैं। पिछले कुछ समय से इस तरह के मेल भेजे जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं, हालांकि हर बार जांच के बाद ये धमकियां झूठी साबित हुई हैं।

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रिपोर्ट : यूके शर्मा

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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