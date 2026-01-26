Hindustan Hindi News
हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में होगी भारी बर्फबारी, 12 जिलों में बारिश-तूफानी हवाओं का येलो-ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप:

हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी ने प्रदेश में manaliभीषण बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान तूफानी हवाएं भी चलेंगी।

Jan 26, 2026 04:53 pm ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी, बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तूफानी हवाओं के चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश के मौसम का हाल।

बर्फबारी और बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम विभाग ने यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और बार्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

कब बदलेगा मौसम

मौसम विभाग ने 27 जनवरी के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, इस दौरान भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहने की उम्मीद है। इस दौरान बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। इसके बाद 31 जनवरी से फिर से मौसम खराब होगा और बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिलेगी।

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। राज्य अपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार, बर्फबारी के कारण राज्य की 800 से ज्यादा सड़कें बंद कर दी गई हैं, इसमें तीन नेशनल हाईवे भी शामिल हैं। मौसम विभाग ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण लाहौल-स्पीति जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। यहां 280 सड़कें बंद कर दी गई हैं। इसके साथ शिमला में 234, चंबा में 78, मंडी में 110 और कुल्लू में एक नेशनल हाईवे के साथ 64 सड़कों को बंद किया गया है। सड़कों के साथ ही प्रदेश में बिजली सप्लाई पर भी असर पड़ा है। प्रदेशभर में 1942 ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहे हैं। शिमला में सबसे ज्यादा बिजली कटौती की गई है। यहां कुल 789 ट्रांसफार्मर खराब हैं।

