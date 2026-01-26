हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में होगी भारी बर्फबारी, 12 जिलों में बारिश-तूफानी हवाओं का येलो-ऑरेंज अलर्ट

संक्षेप: हिमाचल प्रदेश के मौसम पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी ने प्रदेश में manaliभीषण बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दौरान तूफानी हवाएं भी चलेंगी।

Himachal Pradesh Weather Forecast: हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आईएमडी ने प्रदेश में बर्फबारी और बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में बर्फबारी, बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने प्रदेश में तूफानी हवाओं के चलने को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं पूरे प्रदेश के मौसम का हाल।

बर्फबारी और बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान मौसम विभाग ने यहां तेज हवाओं के साथ बारिश और बार्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।

कब बदलेगा मौसम मौसम विभाग ने 27 जनवरी के बाद प्रदेश में अलर्ट जारी नहीं किया है। हालांकि, इस दौरान भी ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम खराब रहने की उम्मीद है। इस दौरान बारिश के साथ बर्फबारी की भी संभावना है। इसके बाद 31 जनवरी से फिर से मौसम खराब होगा और बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिलेगी।