Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Shimla husband slits wife throat after quarrel late night murder news
झगड़े से गुस्साए पति ने काट दिया पत्नी का गला, शिमला में आधी रात मर्डर से सनसनी

झगड़े से गुस्साए पति ने काट दिया पत्नी का गला, शिमला में आधी रात मर्डर से सनसनी

संक्षेप: यह घटना मनाली से थाना अंतर्गत अलेयू गांव की है,जहां आरोपी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी मूल रूप से बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला है और मनाली में पेंटर का काम करता था।

Sun, 26 Oct 2025 08:19 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
share Share
Follow Us on

हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक व्यक्ति ने अपने ही पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। दोनों की एक छोटी बेटी है। यह घटना मनाली से थाना अंतर्गत अलेयू गांव की है,जहां आरोपी अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। आरोपी मूल रूप से बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले का रहने वाला है और मनाली में पेंटर का काम करता था।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बीती रात की है। आरोपी की पहचान रोहित कुमार (37) पुत्र शिव शंकर प्रसाद, निवासी वार्ड नंबर-6,मंगलपुर गुदरीया,पश्चिम चंपारण,बिहार के रूप में हुई है। आधी रात के बाद करीब 2 बजे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर रोहित ने रसोई में रखा चाकू उठाया और पत्नी के गले पर वार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मकान मालिक और पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसे लेकर पुलिस ने मकान मालिक राम नाथ की शिकायत पर केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी अपनी पत्नी व बेटी के साथ पिछले एक साल से उसके किरायेदार हैं। पिछले दो माह से दोनों के बीच झगड़े चल रहे थे और बीती रात आरोपी ने चाकू के गले पर वार से पत्नी की हत्या कर दी।

डीएसपी मनाली क्षमादत्त शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह मामला घरेलू विवाद का प्रतीत हो रहा है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल मनाली भेजा गया है। मनाली पुलिस ने इस संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (1) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी ने बताया कि मौके से जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Himachal Pradesh News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।