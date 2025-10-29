135 साल पुराने शिमला के डिंपल लॉज में भड़की आग ने सब राख कर दिया, पर एक राहत

संक्षेप: एडीएम शिमला ज्योति राणा ने बताया कि आग से भारी नुकसान हुआ है। पूरा भवन और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा ढांचा जल गया।

राजधानी शिमला के छोटा शिमला क्षेत्र में बुधवार सुबह एक भीषण आगजनी की घटना में 135 साल पुराना ऐतिहासिक डिंपल लॉज पूरी तरह जलकर राख हो गया। यह दो मंजिला लकड़ी का भवन था और इसमें करीब दस कमरे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा ढांचा जल गया। हालांकि, राहत की बात यह रही कि आग लगने के समय भवन खाली था,जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और भवन के केयरटेकर ने तुरंत दमकल विभाग व प्रशासन को सूचित किया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। आग पर काबू पाने के लिए करीब आधा दर्जन दमकल वाहन लगाए गए, लेकिन लकड़ी से बने इस पुराने ढांचे में आग इतनी तेजी से भड़की कि उसे पूरी तरह जलने से नहीं बचाया जा सका। करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे।

एडीएम शिमला ज्योति राणा ने बताया कि आग से भारी नुकसान हुआ है। पूरा भवन और उसमें रखा सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार,शॉर्ट सर्किट इसकी वजह हो सकता है,लेकिन प्रशासनिक टीम इसकी पुष्टि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही करेगी।

डिंपल लॉज शिमला का एक ऐतिहासिक भवन माना जाता था, जो अंग्रेजी काल में बनाया गया था। लकड़ी से बने इस खूबसूरत ढांचे का स्थापत्य ब्रिटिश दौर की याद दिलाता था। कुछ समय पहले इसी भवन में बॉलीवुड फिल्म ‘दादी की शादी’ की शूटिंग भी हुई थी, जिसमें मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह और कॉमेडियन कपिल शर्मा ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह भवन लंबे समय से खाली पड़ा हुआ था और इसकी देखरेख एक केयरटेकर करता था। आग लगने के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी, लेकिन दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को आसपास के अन्य घरों तक फैलने से रोक लिया गया। प्रशासन ने घटना स्थल का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। शिमला पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है ताकि आग लगने के वास्तविक कारणों का पता लगाया जा सके।