पहले फिनाइल पिया, फिर लगाई फांसी! शिमला में फूड डिलीवरी बॉय ने की आत्महत्या; ये वजह सामने आई

मृतक की पहचान 23 वर्षीय अमन उन्नाव पुत्र विरेंद्र उन्नाव के रूप में हुई है। अमन मूल रूप से झारखंड का निवासी था और वर्तमान में अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ कोमली बैंक के पास रह रहा था। उसकी उम्र 23 वर्ष है। वह निजी कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता था।

Dec 31, 2025 03:30 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
राजधानी शिमला में फूड डिलीवरी का काम करने वाले एक युवक ने कथित तौर पर फिनाइल पीने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक को गंभीर हालत में आईजीएमसी शिमला लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बालूगंज थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 23 वर्षीय अमन उन्नाव पुत्र विरेंद्र उन्नाव के रूप में हुई है। अमन मूल रूप से झारखंड का निवासी था और वर्तमान में अपने माता-पिता और छोटे भाई के साथ कोमली बैंक के पास रह रहा था। उसकी उम्र 23 वर्ष है। वह निजी कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता था।

भाई को बताया कि उसने फिनायल पी लिया है

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन मंगलवार सुबह से ही अमन मोबाइल फोन पर किसी से लगातार बात कर रहा था। इसी दौरान उसके माता-पिता घर से बाहर चले गए थे, जबकि उसका छोटा भाई मनीश घर पर मौजूद था। सुबह करीब 7.45 बजे मनीश ने अमन को उल्टियां करते हुए देखा और घर में तेज बदबू महसूस हुई। पूछने पर अमन ने बताया कि उसने फिनायल पी लिया है। इसके बाद वह कमरे के अंदर चला गया। मनीश ने उसे दरवाजा बंद करने से रोका और तुरंत अपनी मां को बुलाने चला गया।

मां-भाई घर लौटे तो फंदे से लटका मिला शरीर

कुछ देर बाद जब मां और मनीश घर लौटे तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की से झांककर देखने पर अमन कमरे के अंदर दुपट्टे से फांसी के फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया। इसके बाद परिवार ने आसपास के लोगों और अमन के पिता को सूचना दी। इसी बीच मनीश ने दरवाजे की लोहे की जाली तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और अमन के गले से फंदा काट दिया। अमन नीचे गिर गया और बेहोशी की हालत में उसे तुरंत आईजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने बताया क्यों की आत्महत्या?

पुलिस ने आईजीएमसी के शवगृह में शव की फोटोग्राफी करवाई और बाहरी निरीक्षण किया। इसमें अमन की गर्दन पर फांसी के निशान पाए गए। मृतक के माता-पिता और भाई के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया है कि अमन पिछले कुछ दिनों से झारखंड में रहने वाली एक लड़की से फोन पर बातचीत कर रहा था और दोनों के बीच कई दिनों से फोन पर झगड़ा चल रहा था। माना जा रहा है कि इसी तनाव के चलते अमन ने पहले फिनायल पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया और बाद में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली।

पुलिस ने शुरू की जांच

परिजनों ने किसी पर कोई शक या संदेह नहीं जताया है। पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में करवाया और बिसरा सुरक्षित रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है।पुलिस ने घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 194 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

