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OTP नहीं बताया, फिर भी उड़ गए 1.32 लाख रुपये! अब सामने आई साइबर ठगी की पूरी कहानी

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
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शिमला में एक व्यक्ति के खाते से 1.32 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच करने पहुंची टीम ने बताया कि उसने किसी को कोई ओटीपी शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नुकसान हो गया। जानिए कैसे हुआ था ये कांड।

OTP नहीं बताया, फिर भी उड़ गए 1.32 लाख रुपये! अब सामने आई साइबर ठगी की पूरी कहानी

मोबाइल पर आया एक चालान का लिंक, उस पर क्लिक किया और अगले दिन बैंक खाते से 1.32 लाख रुपये गायब हो गए। शिमला में सामने आए इस साइबर ठगी के मामले में पहले पीड़ित ने दावा किया था कि उसने न तो OTP साझा किया और न ही उसे खोला। अब जांच के दौरान सामने आया है कि एक दिन पहले उसने चालान के नाम पर भेजी गई APK फाइल पर क्लिक किया था, जिसके बाद उसका WhatsApp हैक हो गया। इसके बाद साइबर अपराधियों ने बैंक खाते से चार ट्रांजैक्शन कर रकम उड़ा ली।

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1 लाख 32 हजार 800 रुपये निकाल लिए गए। मामले में नया खुलासा हुआ है कि ठगी की शुरुआत कथित तौर पर एक फर्जी चालान लिंक से हुई थी।

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शिमला के भोंट क्षेत्र निवासी आशु चौहान ने साइबर सेल को दी शिकायत में बताया कि वारदात से एक दिन पहले उनके मोबाइल पर चालान के नाम से एक लिंक आया था। उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया, जो दरअसल एक APK फाइल थी। शिकायत के अनुसार, फाइल डाउनलोड होने के बाद उनका WhatsApp नंबर हैक हो गया।

अगले दिन रविवार सुबह करीब आठ बजे उनके मोबाइल पर एक OTP का संदेश आया। आशु का कहना है कि उन्होंने न तो संदेश खोला और न ही किसी के साथ OTP साझा किया। इसके बावजूद कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि उनके यूको बैंक खाते से लगातार चार ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। शिकायत के मुताबिक, खाते से दो बार 50-50 हजार रुपये, एक बार 30 हजार रुपये और एक बार 2,800 रुपये निकाले गए। इस तरह कुल 1,32,800 रुपये साइबर ठगों ने उड़ा लिए। पीड़ित का कहना है कि उसने इनमें से किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी थी।

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घटना का पता चलते ही आशु चौहान ने राष्ट्रीय साइबर अपराध शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और रकम वापस दिलाने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल शिमला ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंकिंग रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का तरीका, डिवाइस की तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रेल की पड़ताल कर रही है।

प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि APK फाइल के जरिए मोबाइल में कोई मैलवेयर तो इंस्टॉल नहीं हुआ, जिसने WhatsApp या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बनाई हो। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पैसे किस माध्यम से निकाले गए और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।

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साइबर विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि APK फाइलें केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करनी चाहिए। किसी अनजान लिंक, चालान, कुरियर, बिजली बिल या बैंक के नाम पर भेजी गई APK फाइल पर क्लिक करना मोबाइल की सुरक्षा और बैंक खाते दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।

रिपोर्ट- यूके शर्मा

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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