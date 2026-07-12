OTP नहीं बताया, फिर भी उड़ गए 1.32 लाख रुपये! अब सामने आई साइबर ठगी की पूरी कहानी
शिमला में एक व्यक्ति के खाते से 1.32 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में नया खुलासा हुआ है। जांच करने पहुंची टीम ने बताया कि उसने किसी को कोई ओटीपी शेयर नहीं किया था, लेकिन फिर भी इतना बड़ा नुकसान हो गया। जानिए कैसे हुआ था ये कांड।
मोबाइल पर आया एक चालान का लिंक, उस पर क्लिक किया और अगले दिन बैंक खाते से 1.32 लाख रुपये गायब हो गए। शिमला में सामने आए इस साइबर ठगी के मामले में पहले पीड़ित ने दावा किया था कि उसने न तो OTP साझा किया और न ही उसे खोला। अब जांच के दौरान सामने आया है कि एक दिन पहले उसने चालान के नाम पर भेजी गई APK फाइल पर क्लिक किया था, जिसके बाद उसका WhatsApp हैक हो गया। इसके बाद साइबर अपराधियों ने बैंक खाते से चार ट्रांजैक्शन कर रकम उड़ा ली।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति के बैंक खाते से 1 लाख 32 हजार 800 रुपये निकाल लिए गए। मामले में नया खुलासा हुआ है कि ठगी की शुरुआत कथित तौर पर एक फर्जी चालान लिंक से हुई थी।
शिमला के भोंट क्षेत्र निवासी आशु चौहान ने साइबर सेल को दी शिकायत में बताया कि वारदात से एक दिन पहले उनके मोबाइल पर चालान के नाम से एक लिंक आया था। उन्होंने उस लिंक पर क्लिक किया, जो दरअसल एक APK फाइल थी। शिकायत के अनुसार, फाइल डाउनलोड होने के बाद उनका WhatsApp नंबर हैक हो गया।
अगले दिन रविवार सुबह करीब आठ बजे उनके मोबाइल पर एक OTP का संदेश आया। आशु का कहना है कि उन्होंने न तो संदेश खोला और न ही किसी के साथ OTP साझा किया। इसके बावजूद कुछ ही देर बाद उन्हें पता चला कि उनके यूको बैंक खाते से लगातार चार ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। शिकायत के मुताबिक, खाते से दो बार 50-50 हजार रुपये, एक बार 30 हजार रुपये और एक बार 2,800 रुपये निकाले गए। इस तरह कुल 1,32,800 रुपये साइबर ठगों ने उड़ा लिए। पीड़ित का कहना है कि उसने इनमें से किसी भी लेनदेन की अनुमति नहीं दी थी।
घटना का पता चलते ही आशु चौहान ने राष्ट्रीय साइबर अपराध शिकायत पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई और रकम वापस दिलाने की मांग की। शिकायत मिलने के बाद साइबर सेल शिमला ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस बैंकिंग रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का तरीका, डिवाइस की तकनीकी जांच और डिजिटल ट्रेल की पड़ताल कर रही है।
प्रारंभिक जांच में यह भी देखा जा रहा है कि APK फाइल के जरिए मोबाइल में कोई मैलवेयर तो इंस्टॉल नहीं हुआ, जिसने WhatsApp या बैंकिंग से जुड़ी जानकारी तक पहुंच बनाई हो। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि पैसे किस माध्यम से निकाले गए और इसमें किन लोगों की भूमिका रही।
साइबर विशेषज्ञ लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि APK फाइलें केवल आधिकारिक ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करनी चाहिए। किसी अनजान लिंक, चालान, कुरियर, बिजली बिल या बैंक के नाम पर भेजी गई APK फाइल पर क्लिक करना मोबाइल की सुरक्षा और बैंक खाते दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।
रिपोर्ट- यूके शर्मा
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
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