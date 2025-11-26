Hindustan Hindi News
शिमला में सड़क किनारे फेंक दिया गौवंश का कटा सिर, आरोपियों को खोज रही पुलिस

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना नेरवा में एफआईआर दर्ज की। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 196, और 299 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है। 

Wed, 26 Nov 2025 11:09 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में सड़क किनारे एक गौवंश का कटा हुआ सिर फेंकने का मामला सामने आया है। इस घटना ने क्षेत्र में धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगी सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। स्थानीय निवासी संदीप शर्मा ने पुलिस को सूचना दी और इसे लेकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित विभिन्न आपराधिक धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। घटना शिमला जिला के नेरवा थाना क्षेत्र की है।

शिकायतकर्ता संदीप शर्मा के अनुसार 25 नवम्बर की शाम लगभग 4:30 बजे वह अपने घर से अटाल की ओर जा रहे थे। जब वह चिञ्चवा से थोड़ा आगे पहुंचे, तो उन्होंने सड़क किनारे एक गौ-बछड़े का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ देखा। इस दृश्य को देख उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया। संदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया कि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने जानबूझकर गौ-बछड़े का वध किया और सिर को सड़क किनारे फेंक दिया, ताकि यह हिन्दू समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत कर सके।

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और थाना नेरवा में एफआईआर दर्ज की। इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 325, 196, और 299 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान करने के लिए जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। आरोपियों की शीघ्र पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनास्थल पर किए गए निरीक्षण और सीसीटीवी फुटेज की जांच से पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

