मोबाइल, सुसाइड नोट छोड़ा और घर से गायब हो गई 15 साल की लड़की, पुलिस कर रही तलाश

राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के लापता होने के बाद परिजनों को घर से एक सुसाइड नोट मिला है। इससे परिजनों में हड़कंप मच गया। इसके अलावा किशोरी अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गई है तथा परिजन उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।

लापता नाबलिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया है। लापता किशोरी शिमला जिला के रामपुर की मूल निवासी है और परिवार सहित संजौली में रह रही थी। वह अभी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है।

लापता हुई किशोरी की बड़ी बहन द्वारा संजौली पुलिस स्टेशन को दी गई शिकायत में बताया गया है कि उनकी 15 वर्षीय बहन 4 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे संजौली स्थित घर से बिना किसी स्पष्ट कारण के बाहर गई थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। शिकायत के अनुसार किशोरी घर से निकलते समय अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई थी और अपने साथ करीब एक हजार रुपये नकद लेकर गई थी।

परिजनों ने शिकायत में यह भी बताया कि किशोरी ने एक पत्र छोड़ा है, जिसमें उसने घर वापस न आने की बात लिखी है और उसमें आत्महत्या से जुड़े विचारों का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना संजौली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि किशोरी की तलाश जारी है और आसपास के क्षेत्रों में सूचना भेज दी गई है। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।