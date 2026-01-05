Hindustan Hindi News
Hindi Newsहिमाचल प्रदेश न्यूज़Shimla 15 year old girl left home leaving behind mobile and suicide not family worried police searching
मोबाइल, सुसाइड नोट छोड़ा और घर से गायब हो गई 15 साल की लड़की, पुलिस कर रही तलाश

मोबाइल, सुसाइड नोट छोड़ा और घर से गायब हो गई 15 साल की लड़की, पुलिस कर रही तलाश

संक्षेप:

लापता नाबलिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया है। लापता किशोरी शिमला जिला के रामपुर की मूल निवासी है। 

Jan 05, 2026 04:29 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, शिमला
राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर संजौली से 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया है। किशोरी के लापता होने के बाद परिजनों को घर से एक सुसाइड नोट मिला है। इससे परिजनों में हड़कंप मच गया। इसके अलावा किशोरी अपना मोबाइल भी घर पर छोड़ गई है तथा परिजन उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं।

लापता नाबलिग के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में अपहरण का मामला दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अभी तक कहीं भी उसका पता नहीं चल पाया है। लापता किशोरी शिमला जिला के रामपुर की मूल निवासी है और परिवार सहित संजौली में रह रही थी। वह अभी स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर रही है।

लापता हुई किशोरी की बड़ी बहन द्वारा संजौली पुलिस स्टेशन को दी गई शिकायत में बताया गया है कि उनकी 15 वर्षीय बहन 4 जनवरी को दोपहर करीब 3 बजे संजौली स्थित घर से बिना किसी स्पष्ट कारण के बाहर गई थी, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटी। शिकायत के अनुसार किशोरी घर से निकलते समय अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़ गई थी और अपने साथ करीब एक हजार रुपये नकद लेकर गई थी।

परिजनों ने शिकायत में यह भी बताया कि किशोरी ने एक पत्र छोड़ा है, जिसमें उसने घर वापस न आने की बात लिखी है और उसमें आत्महत्या से जुड़े विचारों का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद परिवार ने रिश्तेदारों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने थाना संजौली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के एक अधिकारी का कहना है कि किशोरी की तलाश जारी है और आसपास के क्षेत्रों में सूचना भेज दी गई है। सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।

रिपोर्ट : यूके शर्मा

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
